Лікарні на окупованій Луганщині «забиті» пораненими «вагнерівцями», у шпиталі Токмака — 120 «трисотих» рашистів, — Генштаб

Вранці 29 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури у східних, центральних, західних та південних регіонах України.

За уточненими даними, було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили 54 з них, повідомили у Генштабі.

Крім того, протягом дня противник завдав 10 ракетних, 23 авіаційних ударів та здійснив 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктів на лінії зіткнення.

Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому напрямках, а також намагається покращити тактичне становище на Лиманському та Авдіївському напрямках.

На Куп'янському та Новопавлівському — веде активну оборону. На Херсонському напрямі проводить перегрупування військ на інші напрями, посилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону.

Окупанти продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців приватних військових компаній.

Так, у Біловодську Старобільського району Луганської області продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК «Вагнер».

Крім того, у місті Токмак на території так званого «воєнного шпиталю» лікують близько 120 поранених окупантів.

У Донецьку загарбники організували вивіз медичного обладнання та медичних працівників з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя.

Зазначається, що 28 грудня внаслідок вогневої поразки підрозділами Сил оборони ворожих позицій у районі Бердянська Запорізької області ліквідовано понад 50 окупантів.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники та артилеристи за добу вразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів.

Нагадаємо, за добу 28 грудня ЗСУ ліквідували 790 окупантів, загальні втрати росіян в Україні становили майже 104, 5 тисяч військових.

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