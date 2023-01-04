Отримувати пенсію у 2023 році зможуть не всі пенсіонери: стали відомими нові правила

Щоб вийти на пенсію по досягненню 60-річного віку, у 2023 році потрібно мати 30 років страхового стажу (2022 року — ще 29).

Тим, у кого страховий стаж менший, фахівці рекомендують його докупити (інакше потрібно буде продовжувати працювати до 63 або навіть до 65 років).

У коментарі ресурсу На пенсії старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень ім. Птухи Лідія Ткаченко наголосила, що вимогу щодо страхового стажу зможуть виконати далеко не всі українці. Також, на її думку, не всі зможуть і викласти необхідну суму, щоб докупити стаж, якого бракує.

Не варто забувати і про те, що вимоги до стажу зростатимуть щорічно — до 2028 року включно (тоді страховий стаж становитиме вже всі 35 років).

«Легше тоді взагалі підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучити людей критеріями стажу. Багатьом людям у нинішніх умовах не вистачатиме такого стажу для отримання пенсії», — вважає Ткаченко.

Вона пояснила, що у 2017 році, коли починали впроваджувати чергову пенсійну реформу, у Мінсоцполітики вважали, що у віці 65 років на пенсію виходитиме лише 5% українців, а у віці 60 років — 45%.

«Було розраховано на те, що люди почнуть заробляти стаж. Але такого дива не сталося, ми не бачимо зростання зайнятості. Плюс пандемія, криза. То справді був позитивний прогноз. Насправді без пенсії у 60 років можуть залишитися і 2/3 (66) %). Головне, що ніхто не знає, з яким стажем люди прийдуть. До 2000 року в реєстрі немає даних», — зазначила експерт.

До цього додалися ще й військові дії, під час яких багато хто взагалі втратив можливість працювати.

Нагадаємо, станом на 26 грудня 2022 року в Україні офіційно було зареєстровано понад 190 тисяч безробітних. За оцінкою представника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардепа Ярослава Железняка, ця цифра є рекордною в історії реєстрації офіційного безробіття в нашій країні.

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