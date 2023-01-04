«Дія» відновила видачу важливих довідок про право власності
У застосунку «Дія» відновлено можливість отримання довідки з Державного реєстру майнових прав. Послугу було призупинено після початку повномасштабного вторгнення ворога, нагадав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який раніше відреагував на скарги українців на якість мобільного зв'язку.
Згідно з його даними, до повномасштабного вторгнення рф послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців.
Нині ж вона може знадобитися
«Після 24 лютого реєстри призупинили роботу в цілях безпеки. Від травня вони знову працюють. За цей час ми покращили послугу. Тепер отримати довідку можна всього за 5 секунд», — зауважив очільник Мінцифри.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» нині також можна подати заявку на безкоштовне отримання 5 світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання.92
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