Сміливо беріть: на які дефекти можна заплющити очі при покупці автомобіля

Незаплановане придбання автомобіля під час війни вимагає підвищеної уважності, особливо якщо мова йде про авто, яке вже було у використанні. Проте, наголошують автоексперти ресурсу UaMotors, є кілька дефектів, які можна усунути оперативно та бюджетно, при цьому вони не позначаться на експлуатації.

1. Вторинно забарвлені кузовні елементи. Якщо фарбування знадобилося не для приховання наслідків аварій або серйозного кузовного ремонту, то в ньому немає нічого критичного.

2. Витік масла з-під клапанної кришки. Цей дефект легко усувається заміною прокладки.

3. Потріскана шкіра на сидіннях, подряпини та інші незначні недоліки салону. Видимі дефекти можуть додатково зменшити ціну на авто, при цьому вони аж ніяк не позначаться на технічних характеристиках машини або її експлуатації.

4. Незначні проблеми кузова (але ви маєте розуміти їхню природу та приблизну вартість відновлення).

5. Зношені розхідні деталі. Мова йде про сальники, радіатори, котушки, прокладки. Всі вони легко замінюються, тож тут проблема може бути лише у вартості нових деталей.

А ось основні деталі авто, як то двигун або коробку передач варто перевіряти ретельно, адже навіть невеликі неполадки з ними можуть призвести до серйозного капіталовкладення.

Нагадаємо, що в Україні з 2023 року планують запровадити обов'язковий техогляд для легкових автомобілів, оскільки це нібито передбачає договір про асоціацію України та ЄС, однак у Мінфіні зазначили, що в цьому документі жодних вимог щодо техогляду автомобілів на внутрішньому ринку України немає.

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