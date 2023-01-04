Грав проти Блохіна та Платіні на чемпіонаті світу: відомий футболіст бомжує на вулицях Лондона (фото)

Колишній футболіст збірної Канади, 59-річний Пол Джеймс жебракує на вулицях Лондона після того, як став безхатьком через свою наркозалежність, повідомляє dailymail.co.uk.

У роки кар'єри півзахисник, який народився в Уельсі (ходив у Кардіффі в ту саму школу, що з часом Гаретом Бейлом) і підлітком перебрався з сім'єю до Північної Америки, провів 47 матчів і забив два м'ячі за збірну Канади. Зокрема, Джеймс виступав за команду на Олімпійських іграх-1984 та на ЧС-1986 у Мексиці, де грав проти радянської команди Валерія Лобановського з Олегом Блохіним та збірної Франції з Мішелем Платіні.

Пол Джеймс та Олег Блохін на ЧС-1986

Канадець проти легендарного Мішеля Платіні

Повісивши бутси на цвях, Пол Джеймс став тренером. Зокрема, з жіночою командою Канади U20 він виграв чемпіонат КОНКАКАФ, а з хлопцями виступав на чемпіонаті світу U20 в Аргентині. Також фахівець очолював дорослу збірну Багамських островів.

У лютому 2012 року Джеймс повідомив, що багато років бореться з наркотичною залежністю, і його життя пішло шкереберть. Спочатку він втратив роботу, а незабаром залишився без сім'ї та даху над головою. Розлучився з дружиною Ешлі Келлі. «Я шалено кохав її, але нічого не міг їй запропонувати», — зізнається Пол. Останні чотири роки ексфутболіст взагалі не спілкувався з родичами, і лише за два місяці дізнався про смерть матері.

Пол з колишньою дружиною

Кілька років тому Пол залишив Канаду і перебрався до Великобританії. Він спав на картонці і досі жебракує на вулицях Лондона. За словами Джеймса, він збирає гроші, щоб мати можливість носити свій власний одяг та взуття, а не вживані. Нещодавно член Зали слави канадського футболу знайшов собі кімнату в гуртожитку і дивився матчі ЧС-2022 по телевізору. Всі свої речі — ковдри, одяг та маленький iPad з тріснутим екраном — він носить у чорній спортивній сумці.

Учасник Олімпійських ігор та чемпіонату світу жебракує на вулицях Лондона

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Реала», який грав із Зіданом, Бекхемом та Роналдо, продає в кіоску цигарки.

Фото dailymail.co.uk

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