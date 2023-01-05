Леви отримають важливу звістку, а у Водоліїв планується фінансовий зліт: гороскоп на 5 січня 2023 року

У перший тиждень січня у трьох знаків зодіаку почалася «біла смуга». Втім, і представники й інших знаків мають шанс реалізувати свої плани з урахуванням того, що 5 січня астрологи називають днем, коли фізичні та моральні сили наближаються до свого піку. Сьогодні треба діяти, не зменшуючи темпу. Адже ви навряд чи зможете повернутися до відкладених справ. День вдалий для будь-яких починань, насамперед масштабних, укладання перспективних угод та прийняття важливих рішень. Бездіяльність 5 січня не вітається.

Овен

Життєвий потенціал на найвищому рівні. Посилюється енергійність, сексуальність, дар передбачення. Ймовірно, все, за що б ви не взялися, вдаватиметься, і навіть із найзаплутаніших ситуацій ви зможете знайти вихід. Особливо сприятливою буде друга половина дня. На вас чекають ділові та особисті побачення. День сприятливий для подорожей, фізичних навантажень, операцій із нерухомістю, великих покупок. Зірки сприяють творчій роботі, стверджує slovofraza.com.

Телець

У першій половині дня на душі у вас буде світло та радісно. Цей час сприятливий для вирішення завдань у професійній сфері діяльності, укладання шлюбів, великих придбань, планування подорожей та відпочинку.

Близнюки

Цей день є сприятливим для найбільш повного розкриття вашої особистості. Не виключена поява нових ідей, які дозволять знайти нові джерела заробітку. Емоційний зліт позитивно впливатиме на ваш фізичний стан.

Рак

День, сприятливий для початку будь-якої важливої справи, використання інформації. Ваша активність буде гідно оцінена оточуючими, проте не слід ухвалювати кардинальних рішень. Головне — зберегти накопичене і захиститися від спокуси досягти більшого.

Лев

Є шанс отримати якусь звістку, яка, як стверджують планети, може докорінно змінити ваш спосіб життя. Можливо, вам доведеться змінити манеру стосунків з домашніми.

Діва

Зірки попереджають, що період випробувань ще не закінчився. Будь-яка діяльність вимагатиме від вас великих зусиль, нестандартного погляду на звичні обов'язки, неординарних рішень проблем, що виникають. В особистому житті можливі приємні новини або романтичний вчинок. Ймовірна підтримка людей, від яких ви не чекали розуміння.

Терези

Можливо, Терезам — державним службовцям запропонують нову посаду. Погоджуйтесь, не роздумуючи, тому що незабаром будуть значні зміни в житті. Ваше занепокоєння та таємні страхи невиправдані — сміливо йдіть уперед.

Скорпіон

На вас чекають нові цікаві знайомства — не виключено, що з ділових вони переростуть у дружні. День сприятливий для реалізації творчих задумів, справ, пов'язаних з благоустроєм дому. Будь-яке вкладення грошей буде вдалим та принесе прибуток.

Стрілець

Гармонійний день. Цей день відкриє перед вами широкі можливості для активного відпочинку, творчості та самовираження. Вас відрізнятимуть врівноваженість, вміння дотримуватися традицій та загальноприйнятих норм. Сміливо беріться за будь-яку справу, оскільки скрізь ви зможете досягти успіхів. Прекрасний день для кохання та романтичних пригод. В результаті ви відчуєте оновлення почуттів, аж до закоханості.

Козеріг

Життєвий потенціал на найвищому рівні. День сприятливий для контактів. Ймовірно, вам вдасться зав'язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть вам надалі. Однак ви зможете досягти повного успіху тільки за умови, що будете зважати на думку оточуючих, поважати ділові якості партнерів по бізнесу. Надлишок енергії може виявитися руйнівним. Не виключено, що з'явиться впливовий покровитель.

Водолій

Вдалий у всіх відношеннях день. Зірки обіцяють сприятливу ситуацію для фінансового зльоту. Не випускайте ініціативу зі своїх рук, не відмовляйтеся від допомоги — порада та підтримка буде дуже доречною. Можна підвести межу під старими планами, справами чи контактами. Ймовірні події чи новини, які благотворно вплинуть на ваші справи.

Риби

День сприятливий і для роботи, і для відпочинку: не буде жодних перешкод, неприємності обійдуть вас, вийде все, що ви намітите. Можливо, станеться якась важлива подія у вашому житті. Ймовірно, на вас чекає романтична зустріч з людиною, яка може стати предметом вашого кохання.

Раніше астрологи попереджали про невдалі дні січня та давали поради всім знакам зодіаку на поточний тиждень.

Фото Pixabay

435

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram