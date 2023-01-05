Окупанти поспішають: термін видачі російських паспортів на Донбасі скоротили до десяти днів, — Генштаб

Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області; Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле російської федерації.

«В місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків російської федерації», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

«За попередню добу на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня „Орлан-10“. Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони здійснили вогневе ураження 3 пунктів управління, 4 районів зосередження живої сили і військової техніки та 2 складів боєприпасів ворога», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше було підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки росіян у районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.

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