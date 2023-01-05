Про перемовини поки що мова не йтиме: астрологічний «військовий» прогноз на 5−8 січня

Місяць, що зростає, цього тижня сприяє активнішому включенню в різні справи, які починалися давно або тягнуться з минулого: ретро Марс із ретро Меркурієм поки що не дають енергії для реалізації нових проєктів. Через те, що Марс зупинятиметься перед розворотом, просування сповільнюватиметься, а за деякими напрямками може бути повний ступор, або безсилля, ділиться у соцмережі астрологиня Надія Мусієнко, яка раніше прогнозувала прогнозувала події в Україні до 11 грудня.

«Доля війни: цього тижня триває підготовка до початку наступу. Готовність до просування вперед ще не настала. Потужна активізація військових дій ще попереду — коли Марс почне набирати швидкість: коли він розгорнеться на прямий рух (12-го) і вийде зі статики (19-го). Юпітер в Овні в гармонійних аспектах включає переможні амбіції, прагнення до боротьби за правду, але ретро Меркурій створює затримки в реалізації домовленостей, контактах, постачаннях, логістиці. Ситуація почне загострюватися до вихідних, у повний місяць, 7 січня, і наступного тижня, коли Сонце піде на зближення з Плутоном. На той час відбудеться нижнє з'єднання Сонця з ретро Меркурієм і почнеться пошук нових способів вирішення старих завдань».

Щодо мирних перемовин, то тут, пояснює астрологиня, Меркурій ретро поки не сприяє просуванню вперед.

«Йому б розібратися з уже наявним. До 18 січня цей процес не почнеться. Венера 3 січня увійшла у Водолій і дає дружній і демократичний настрій, але жага свободи і прагнення до незалежності роблять її незговірливою».

Нагадаємо, українська тарологиня та астропсихологиня Ірина Звягіна зробила прогноз щодо особи Пригожина.

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