39.98 / 40.77 41.79 / 42.75
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вербують навіть політичних в'язнів: «вагнерівці» набирають нове гарматне м'ясо у в'язницях Чечні, — розвідка

17:08 5 січня 2023
пригожин

Росіяни продовжують набирати до своєї армії злочинців. За інформацією воєнної розвідки України, російська ПВК Вагнера почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів окупованої Республіки Ічкерія, більшість із яких були засуджені за політичними мотивами. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

«Відомо, що у колонії-поселенні № 3 міста Аргун (Чеченська Республіка рф), а також у виправній колонії № 2 селища Чернокозово (Наурський район Чеченської Республіки рф), триває процес вербування в’язнів до лав ПВК Вагнера. Явище починає набувати масового характеру. Так, з обох колоній було „мобілізовано“ понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами. Зі співробітниками колоній наразі проводиться робота по запобіганню витоку інформації», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше журналіст Денис Казанський висловив припущення, що пригожин створює свою армію для повалення чинної влади в росії.

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник

Олегу Виннику знайшли заміну: замість нього співатиме грузин

Салат «Ольга» на Різдво: обов&#39;язково поставте його на стіл – гості з&#39;їдять швидше олів&#39;є

Салат «Ольга» на Різдво: обов'язково поставте його на стіл — гості з'їдять швидше олів'є

Настя Каменських

Настя Каменських нарешті розкрила правду про життя з Потапом

Залужний та Сахащик

Диктатору білорусі варто «напрягтися»: Залужний зустрівся з «білоруським Черчіллем»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту