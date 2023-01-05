Росіяни продовжують набирати до своєї армії злочинців. За інформацією воєнної розвідки України, російська ПВК Вагнера почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів окупованої Республіки Ічкерія, більшість із яких були засуджені за політичними мотивами. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

«Відомо, що у колонії-поселенні № 3 міста Аргун (Чеченська Республіка рф), а також у виправній колонії № 2 селища Чернокозово (Наурський район Чеченської Республіки рф), триває процес вербування в’язнів до лав ПВК Вагнера. Явище починає набувати масового характеру. Так, з обох колоній було „мобілізовано“ понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами. Зі співробітниками колоній наразі проводиться робота по запобіганню витоку інформації», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше журналіст Денис Казанський висловив припущення, що пригожин створює свою армію для повалення чинної влади в росії.

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