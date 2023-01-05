«Просто тупо дивишся в стелю»: Дмитро Шуров про зміни у житті

Популярний музикант, колишній учасник групи «Океан Ельзи», соліст проєкту Pianoбой Дмитро Шуров, який став продюсером нацвідбору на Євробачення-2023, розповів про творчість під час війни та зміни у сприйнятті життя. В інтерв’ю програмі «Тихий вечір з Оленою Кравець» Дмитро також зізнався, чому вирішив стати продюсером шоу національного відбору на «Євробачення-2023».

Дмитро Шуров, як і багато інших українських артистів, під час війни не припинив писати музику. Артист зізнається: інколи робити це вкрай складно, але творчість сьогодні має іншу місію — тримати людей.

— Дійсно, пишеться дуже важко, — розповів Шуров. — І таке буває вранці, що хочеться щось… Прокидаєшся, і ніби все окей, і є кава, і є кохана людина поруч, і ти думаєш: ось, ось він той самий момент… А потім прилітає якась новина або ще щось набагато гірше, і ти лежиш і просто тупо дивишся в стелю.

Відомо, що в цьому році Дмитро вперше став музичним продюсером Національного відбору на «Євробачення-2023». Нагадаємо, що переможцем став гурт TVORCHI, який і представить нашу країну на конкурсі.

— Хтось має це робити, на когось мають повісити всіх собак, — зізнався Дмитро. — Мені зателефонували та запитали: «Дмитро, чи готові ви бути цією людиною?» Я сказав: «Звісно, заради української музики я готовий на все!»

Співак розповів, які відкриття зробив для себе за рік війни і як змінилося його ставлення до багатьох речей.

— Я за цей рік нарешті зрозумів, наскільки сильно я люблю життя, — сказав Дмитро. — Один момент, ранкова кава, кохані очі… Це був надважкий рік, мабуть, в цьому сторіччі для всіх нас. Але ж ми, нарешті, зрозуміли, згадали, хто ми. Ми зрозуміли наші сили, які в нас люди, які воїни, які медики і які неймовірні музиканти, які прекрасні актори, які волонтери феноменальні, діти, жінки… Ми заслуговуємо бути щасливими. І нехай це буде якомога швидше, з нашою перемогою. Нехай кожне наше місто буде містом щасливих людей!

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» актор Андрій Ісаєнко розповів, як його сім’я потрапила під обстріли.

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