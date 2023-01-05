Кремлівські політтехнологи запустили чергову «терешкову»: як чортик із табакерки виринули раптом якісь «Солдатские вдовы россии», які відразу зажадали від путіна оголосити загальну мобілізацію. Це цілком у дусі диктатора-вбивці, пише у соцмережах колишній віцепрем'єр росії, економіст Альфред Кох.

«Він же нічого ніколи не пропонує сам, він завжди йде назустріч побажанням трудящих. Він і минулу «часткову» мобілізацію оголосив за пропозицією Міністерства оборони. І війну він розпочав не з власної ініціативи, а його «змусили» і в нього «не було іншого виходу».

Ця стилістика простежується всю історію його правління. Навіть у президенти він іти не хотів, але Єльцин його буквально мало не змусив! І війну в Чечні він би сам ніколи не почав, та ось Басаєв напав на Дагестан, а потім будинки в Москві вибухнули. Тут уже хочеш не хочеш — а воювати треба.

І не біда, що тепер ми розуміємо, що вторгнення в Дагестан і вибухи будинків були операцією ФСБ. Зате піпл хаває.

А що зробив сам путін? Що він почав і довів до кінця з власної ініціативи? Без того, щоб злі вороги його не «змусили»? Реформи? Ні. Начебто почав, а потім кинув… І то, напевно, сисліби «упросили». Пенсійний вік підвищив? Ні, уряд вніс пропозицію. Напав на Грузію? Ні, це Медведєв. Приєднав Крим? Ні, це самі кримчани референдум провели. Та тут ще «переворот» у Києві і прихід до влади «хунти». Куди йому було діватися?

І це можна продовжувати до нескінченності! Закон Діми Яковлєва? Лахова всіх з пантелику збила. Обнулення термінів? Терешкова вмовила Думу. Скрізь у нього ініціатива виходить звідкись зі сторони. Строго не від нього.

Із того, що він зробив сам, мені, чесно кажучи, нічого на думку не спадає, крім розлучення з дружиною і будівництва палацу в Геленджику. Ось це він сам. Ухвалив, як то кажуть, мудре і сміливе рішення. Заради країни, наплювавши на себе…"

Як пише Кох, пропагандистська машина Кремля ліпить для публіки якийсь дивний образ правителя, який повністю позбавлений якихось власних імпульсів до дії.

«Що б путін не робив — це все реакція на зовнішні виклики і подразники.

Складається враження, що якби таких подразників не було, то він би просто зник би з інформаційного простору і цілими днями грав у хокей або гуляв із собакою.

Нас переконують у тому, що в очільника величезної країни немає ні бажання правити, ні ідей як це зробити краще. Він просто реагує на виклики. Як робот. Як система ППО. Летять ворожі ракети — працюємо. Не летять — стоїмо нерухомо, скануємо простір.

Усе, чого хоче путін — це щоб нічого не змінювалося. Взагалі — нічого. І для цього він готовий вбивати людей. Тому, що люди — головне джерело змін. А коли щось змінюється, то стає помітно, що час тече. І тоді видно, що він старіє, що черговий президентський термін добігає кінця і треба знову щось робити, щоб почався новий.

А новий обов'язково має початися тому, що якщо він не почнеться, то тоді в його житті настануть зміни. А цього допустити не можна. Тож тоді ти раптом побачиш, що ти старий і негарний хрін, що ти добряче облисів і поглупів, що ти нікому не цікавий і що ти не такий блискучий і дотепний, як тобі ще вчора всі казали…

Що ви кажете? Треба починати готуватися до 2024 року? А що ви пропонуєте? Війну? Як минулого разу? Так? Ну, раз треба, значить треба…

Вибачте, українці, особисто я завжди до вас добре ставився. Але це просто бізнес. Нічого особистого. Вам доведеться трошки потерпіти"

І ось уся ця кошмарна машина війни, вважає автор, закрутилася лише для того, щоб якийсь обмилок знову правив росією ще 12 років.

«Тобто знову нічого не робив і сканував простір. Щоб тільки нічого не змінювалося.

І мало того, що він сам нічого не робить, але він тільки й зайнятий тим, що зживає зі світу людей, які хочуть щось змінити, кудись рухатися, встигнути за потягом прогресу, який відходить… А все тому, що зміни заборонені, бо вони покажуть, що час плине, що він старіє, і тому триває ця страшна казка про білого бичка…

Це тільки здається, що путін захоплює чужу територію. Ні! Він хоче, щоб і в Україні теж зупинився час. Він бореться з часом. Бо якщо зміни будуть в Україні, а в росії їх не буде, то це теж буде помітно і тоді всі побачать, який він відсталий і замшілий, що він зовсім уже нікуди не годиться і його треба викинути на смітник.

Якщо його не зупинити, то цей чорт зжере все: і час, і простір. І погубить не тільки тих, хто готовий застигнути нерухомо і навічно разом із ним, а й тих, хто хоче змінюватися, рухатися, жити…

путін — це цар ентропії. Завдання будь-якої розумної людини — їй чинити опір. По суті цей опір і є саме життя. Цим воно і відрізняється від смерті.

У цьому і є правота нашої справи. А раз так, то ворог буде розбитий і перемога буде за нами".

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