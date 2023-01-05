Українським біженцям у Франції почали видавати спеціальні банківські картки: що важливо знати

Після того, як в Італії для біженців ввели допомогу, з 1 січня 2023 року у Франції новоприбулим громадянам України будуть видавати спеціальні банківські картки із коштами, за витратами яких будуть спостерігати, пише ibsintelligence.com.

Так, французький стартап банківських послуг Welcome. Place уклав угоду з фінськими PayTechs Enfuce та Epassi та платіжною системою Visa, щоб запустити картки для українських біженців, які прибувають до Франції. Ці картки входять до так названого «Привітального пакету».

У цей пакет входить картка Visa, на яку попередньо будуть нараховані кошти для витрат на низку товарів та послуг протягом перших тижнів перебування у Франції. Програма віддалено буде здійснювати повний контроль над витратами по кожній карті.

«Прискорення доступу до основної грошової системи покращує перспективи відновлення життя в нових умовах, і тому Visa пишається тим, що працює з Enfuce над створенням програми Welcome. Place для тих, хто постраждав від вимушеного переселення», — сказала представник компанії Visa Кетрін Браун.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Ірландії українських біженців зобов'язали самостійно оплачувати своє харчування в Ірландії.

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