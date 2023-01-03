В Ірландії запровадили обов'язковий платіж для українських біженців

В Ірландії, де раніше закінчились місця для українських біженців, тих із них, кому пощастило потрапити до країни зобов'язали самостійно оплачувати своє харчування в Ірландії, повідомляє The Irish Times.

Так, нововведення почало діяти з 3 січня. За дорослого потрібно заплатити 10 євро на день, за дитину — 5 євро. Раніше ці витрати покривав Департамент інтеграції. Нещодавно уряд ухвалив рішення послабити навантаження на державну систему розміщення біженців.

Так, українські біженці будуть зобов'язані вносити оплату за харчування в готелях, навіть якщо вони збираються харчуватися в іншому місці. Якщо біженець відмовиться заплатити, його попросять піти.

Повідомляється, що така політика застосовуватиметься тільки до тих, хто проживає в готелях типу «ліжко та сніданок» і гостьових будинках. Також тепер не будуть у готелях селити біженців із домашніми тваринами.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно стало відомо, що українські біженці в Італії зможуть отримати одноразову допомогу.

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