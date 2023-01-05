«Робіть заготівлі страв на тиждень»: 7 кроків формування бюджетного харчування

Лікарка-дієтологиня Тетяна Лакуста на своїй сторінці у соцмережі поділилась лайфхаками, як зекономити кошти під час закупівлі продуктів. Насамперед вона радить формувати списки для закупівлі — щоб зменшити імпульсивність дій у магазині.

«Друге: списки продуктів складайте за схемою: вуглеводи, білки, жири, фрукти та овочі — не скуповуйте те, що „здається в моменті потрібним“, — підказує Тетяна Лакуста. — Третє: запишіть список страв, що маєте готувати протягом тижня, розкладіть по дням тижня та прийомам їжі. На цій основі закупіть їжу. Це зменшить витрати коштів від доставок „їсти немає що — зроблю замовлення на дім“, від голодних перехоплень всього на світі, весь день „по шматочку“.

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Четверте: вартісне м'ясо, рибу комбінуйте з бобовими, субпродуктами, грибами та соєвим м'ясом. Це зменшить собівартість страви.

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П'яте: робіть заготівлі страв на тиждень, використовуючи вакууматор або морозилку — це дасть змогу економити на зіпсованих продуктах, що були не з’їдені вчасно».

Лікарка також радить використовувати заготівлі тюфтелек, котлет з нуту, бульйонів з кісток під борщі — так швидкість приготування страв збільшиться, тож більше будете готувати вдома, а не купляти готове за більшу вартість.

«І робіть заготівлі на зиму, — наголошує Тетяна Лакуста. - Морозьте, сушіть (томати, фрукти, ягоди), консервуйте, робіть запаси рибних консервів (печінки тріски, сардини), а також сала, сухого молока, горіхів, томатної пасти, сухого білку яйця — це дасть вам змогу протриматись в скрутних умовах без доступу до магазинної їжі».

Раніше засновниця центру «Ваш дієтолог» та фахівчиня з корекції зайвої ваги Анна Мохонько дала поради, як не погладшати після новорічних свят.

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