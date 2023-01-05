Не Меладзе: Галкін підірвав зал словами «Героям слава!»

З шоуменом Максимом Галкіним, який після широкомасштабного вторгнення рф до України разом з родиною виїхав за кордон, в Дубаї склалася ситуація, схожа на ту, в якій дещо раніше опинився співак Валерій Меладзе. Втім, є один нюанс.

Під час концерту хтось зі слухачів крикнув: «Слава Україні». На що Галкін голосно відповів: «Героям слава». А шанувальники стали бурхливо аплодувати.

До цього, спілкуючись із залом, казав, мовляв, його просили «бути нейтральним» та «поза політикою». Втім, Галкін сказав, що наразі це неможливо.

Нагадаємо, що Валерій Меладзе, виступаючи на корпоративі в Дубаї, також відповів шанувальнику «Героям слава», але потім додав, що він таки «поза політикою». Втім, незважаючи на останнє, в росії закликали позбавати співака громадянства та всіх регалій. А з урахуванням «позаполітичності» критика лунала і від українского шоубізу.

Фото зі сторінки Максима Галкіна у соцмережах

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