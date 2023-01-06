У Левів намічається творче піднесення, а у Стрільців — прогрес у фінансах: гороскоп на 6 січня

Відома астрологиня Анжела Перл не обіцяє легкого дня перед Різдвом.

Але все ж таки 6 січня вона рекомендує провести спокійно, зберігши душевну гармонію. Культурні та релігійні заходи будуть дуже доречними.

Овен

Для цього знака зодіаку важливо притримувати свої негативні емоції. Вплинути на роботу можуть апатія, зниження життєвої активності, блукання «у хмарах». Підтримати та підбадьорити може кохана людина. Рекомендується більшу частину свого часу провести за приємними бесідами, спільними прогулянками.

Телець

Гарний продуктивний день, особливо друга половина. У будь-яких справах бажано проявляти відповідальність та активність. Це не залишиться поза увагою. У особистому житті можливі події, які мають яскраві емоції.

Близнюки

Активний день обіцяють планети цьому знаку. Таланти та здібності Близнюків засяють, як вогні на ялинці. Ось тільки важливі рішення потрібно приймати обережно, продумавши до дрібниць. У особистому житті самотні Близнюки мають бути готові до несподіваних зустрічей та можливих змін. А от у сімейних представників цього знака їхня вільна поведінка може викликати невдоволення другої половинки.

Рак

Можливо, на шляху будуть деякі труднощі, тож події буде складно передбачити. Головне — дотримуватися позитивного настрою та не боятися труднощів. Можливо, доведеться міняти плани та підлаштовуватися під ситуацію. Близькі люди можуть попросити допомоги, де знадобляться досвід та знання.

Лев

Леву вдасться зберегти гармонійну рівновагу. Напередодні великого релігійного свята багато справ цього знака відбуватимуться на творчому підйомі. Вдалим буде й активний відпочинок із сім'єю, романтичні стосунки. Цей знак зодіаку відчує приплив сил та оновлення почуттів.

Діва

Планети вподобають представників цього знака. Якщо не випускати ініціативу зі своїх рук, можна знайти вихід навіть у непростих ситуаціях. Не виключені корисні інформаційні повідомлення або поради колег, які підкажуть у деяких справах. Знайдеться час і для приємного проведення часу з коханою людиною.

Терези

Непростий день. Доведеться уважно розглядати всі пропозиції, що надходять у бізнесі. Вони можуть бути як прибутковими, так і руйнівними. Перешкоди можуть виникати і з боку партнерів чи начальства. У сімейних справах можуть виникнути розбіжності з деяких питань. Дещо може погіршитися самопочуття. Уберегти варто верхні дихальні шляхи.

Скорпіон

Багато дрібних справ очікується на роботі. Важливо не нервувати і постаратися вирішити все вчасно. Не виключені випадкові знайомства, які виявляться корисними. У особистих стосунках слід проявити ініціативу, щоб поліпшити взаємини. Можна планувати поїздки чи далекі подорожі, яскраві емоції та зміна обстановки піде лише на користь.

Стрілець

День буде вдалим для розробки та стратегій майбутніх справ та звершень. Можливий прогрес у фінансовій сфері. Астролог радить лише уникати ризикованих підприємств. Для кохання та спілкування не дуже вдалий час. Стрільці «заморозили» своє серце, зараз вони непробивні для протилежної статі. Їх шпильки та буркотливість з будь-якого приводу можуть зіпсувати вже налагоджені контакти та стосунки.

Козоріг

Фінансові витрати цього дня не будуть виправдані. Та й у професійній діяльності все йтиме не дуже гладко. Головне — не втратити бойового духу, не впасти у зневіру. Натомість у любовній сфері спостерігатиметься підйом. Душевна схильність до флірту, романтики 6 січня дадуть Козорогові можливість з задоволенням провести вечір. Тут важливо не переграти з почуттями, не давати привід для ревнощів.

Водолій

Імовірні розбіжності з близькими, не завжди виходить порозумітися. Потрібно постаратися йти на поступки, якщо це можливо. На роботі легко даватимуться переговори, від яких залежатиме подальша кар'єра та заробіток. Головне — бути уважними та зібраними. Вечір хороший для розваг у звичній компанії.

Риби

Емоційний стан може бути нестабільним. Бажано не планувати нічого важливого та серйозного. Натхнення та приплив сил принесе активний відпочинок чи заняття спортом. У другій половині дня краще зайнятися вирішенням сімейних питань, що накопичилися. Вечір сприяє романтичним побаченням.

Нагадаємо, астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2023 року.

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