Просто, бюджетно і дуже смачно: закуска з оселедцем

«Буває так, що гості на порозі, а часу готувати якісь вишукані шедеври бракує. Тому у нагоді стане ця страва, для якої потрібні продукти, які точно є у вас у холодильнику», — ділиться фудблогерка Юлія Сімончук, яка раніше радила приготувати піцу за 10 хвилин з лаваша на сковорідці.

Інгредієнти: хліб;

оселедець;

червоний буряк;

часник;

цибуля;

майонез;

гірчиця в зернах;

сіль, перець.

Приготування:

Хліб (господиня брала чорний, квадратний, обрізала краї і розрізала на однакові шматки) підсмажити на сковорідці до легкої скоринки. Червоний буряк (варений або печений) натерти, додати часник, посолити, поперчити за смаком і додати майонез. Перемішати і викласти на скибочки хліба. Поверх кладемо кільце цибулі і шматок оселедця. Зверху мастимо гірчицею в зернах. За бажанням прикрашаємо зеленню.

Нагадаємо рецепт «рваного» пирога з лавашу та сиру від пані Юлії.

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