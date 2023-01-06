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Книга рецептів

Просто, бюджетно і дуже смачно: закуска з оселедцем

22:00 8 січня 2023
закуска з оселедцем

«Буває так, що гості на порозі, а часу готувати якісь вишукані шедеври бракує. Тому у нагоді стане ця страва, для якої потрібні продукти, які точно є у вас у холодильнику», — ділиться фудблогерка Юлія Сімончук, яка раніше радила приготувати піцу за 10 хвилин з лаваша на сковорідці.

Інгредієнти:

  • хліб;
  • оселедець;
  • червоний буряк;
  • часник;
  • цибуля;
  • майонез;
  • гірчиця в зернах;
  • сіль, перець.

Приготування:

Хліб (господиня брала чорний, квадратний, обрізала краї і розрізала на однакові шматки) підсмажити на сковорідці до легкої скоринки. Червоний буряк (варений або печений) натерти, додати часник, посолити, поперчити за смаком і додати майонез. Перемішати і викласти на скибочки хліба. Поверх кладемо кільце цибулі і шматок оселедця. Зверху мастимо гірчицею в зернах. За бажанням прикрашаємо зеленню.

Нагадаємо рецепт «рваного» пирога з лавашу та сиру від пані Юлії.

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