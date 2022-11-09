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Книга рецептів

Піца за 10 хвилин з лаваша на сковорідці: ідеальний варіант для ситного обіду

22:00 10 листопада 2022
Піца

Піци бувають різні. Ось такий рецепт — в часи, коли іноді немає можливості увімкнути духовку, або ж немає часу на заміс тіста, дуже стане у нагоді. Смакуватиме всій родині, ділиться фудблогерка Юлія Сімончук.

На одну піцу:

  • лаваш — 2 листи
  • сир моцарелла — 150- 200 г;
  • ковбаса — 150 — 200 г;
  • помідори — 1−2 шт.;
  • кетчуп — 50 г;
  • оливки — кілька шт.;
  • трошки олії.

Наповнення може бути інше, залежно від ваших вподобань.

Приготування:

Підібрати, або ж обрізати два листки лаваша під діаметр вашої сковорідки.

Сковорідку злегка змастити олією, викласти перший лист лаваша. На нього посипати трохи сиру і накрити другим листом. Поверх змастити кетчупом. Далі викладаємо нарізану кільцями ковбасу, помідори, оливки, зверху щедро посипаємо сиром. Накриваємо кришкою і ставимо на середній вогонь до розтоплення сиру (не перетримайте, щоб низ не перепікся).

Дістаємо зі сковорідки, розрізаємо і смакуємо.

Нагадаємо рецепт «турецької піци» від Людмили Борщ.

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