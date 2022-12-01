«Рваний» пиріг з лавашу та сиру: швидко, смачно та ситно

«Чудовий варіант перекусу на всі випадки: діткам в школу, дорослим на природу, чи просто в дорогу, — пише фудблогерка Юлія Сімончук, яка раніше ділилася рецептом домашнього майонезу. — Смачно і в теплому, і в холодному вигляді».

Інгредієнти: лаваш — 230 (+\-) г;

молоко — 250 мл;

яйця — 4 шт.;

сир бринза — 150 г;

сир сулугуні або інший — 150 г;

сіль, перець — за смаком;

олія — 4 ст.л.;

кріп, зелена цибулька — пучок.

Приготування:

Збити яйця з молоком та олією, додати подрібнену зелень, потертий сир і «порваний» лаваш. Все перемішати і викласти в змащену олією форму, злегка втрамбувати і випікати при температурі 180 градусів приблизно 30 хв до зарум’янення.

Нагадаємо рецепт піци за 10 хвилин з лаваша на сковорідці від пані Юлії.



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