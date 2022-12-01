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Книга рецептів

«Рваний» пиріг з лавашу та сиру: швидко, смачно та ситно

22:00 2 грудня 2022
пиріг

«Чудовий варіант перекусу на всі випадки: діткам в школу, дорослим на природу, чи просто в дорогу, — пише фудблогерка Юлія Сімончук, яка раніше ділилася рецептом домашнього майонезу. — Смачно і в теплому, і в холодному вигляді».

Інгредієнти:

  • лаваш — 230 (+\-) г;
  • молоко — 250 мл;
  • яйця — 4 шт.;
  • сир бринза — 150 г;
  • сир сулугуні або інший — 150 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія — 4 ст.л.;
  • кріп, зелена цибулька — пучок.

Приготування:

Збити яйця з молоком та олією, додати подрібнену зелень, потертий сир і «порваний» лаваш. Все перемішати і викласти в змащену олією форму, злегка втрамбувати і випікати при температурі 180 градусів приблизно 30 хв до зарум’янення.

Нагадаємо рецепт піци за 10 хвилин з лаваша на сковорідці від пані Юлії.

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