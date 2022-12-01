«Рваний» пиріг з лавашу та сиру: швидко, смачно та ситно
«Чудовий варіант перекусу на всі випадки: діткам в школу, дорослим на природу, чи просто в дорогу, — пише фудблогерка Юлія Сімончук, яка раніше ділилася рецептом домашнього майонезу. — Смачно і в теплому, і в холодному вигляді».
Інгредієнти:
- лаваш — 230 (+\-) г;
- молоко — 250 мл;
- яйця — 4 шт.;
- сир бринза — 150 г;
- сир сулугуні або інший — 150 г;
- сіль, перець — за смаком;
- олія — 4 ст.л.;
- кріп, зелена цибулька — пучок.
Приготування:
Збити яйця з молоком та олією, додати подрібнену зелень, потертий сир і «порваний» лаваш. Все перемішати і викласти в змащену олією форму, злегка втрамбувати і випікати при температурі 180 градусів приблизно 30 хв до зарум’янення.
Нагадаємо рецепт піци за 10 хвилин з лаваша на сковорідці від пані Юлії.
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