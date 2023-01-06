Студенти з України можуть отримувати у Польщи соціальну стипендію: які документи потрібно подати

Студенти у Польщі, де змінили правила прихистку біженців з України, мають право на отримання так званої соціальної стипендії — вона призначається тим, хто походить з бідної родини або через певні обставини перебуває у скрутному становищі.

Як пише інтернет-ресурс UkrainianInPoland, право на отримання такої стипендії мають усі студенти, які навчаються у польських університетах, в тому числі й іноземні. Проте заявник має відповідати певним умовам, серед яких дохід сім’ї студента не має перевищувати суми у 1294 злотих на одну людину (але в залежності від університету сума може змінюватися). Втім, кожен університет має власні правила отримання соціальної стипендії, тож для того, щоб точно знати всі умови, потрібно звернутися безпосередньо до деканату з соціальних питань.

Соціальні стипендії у Польщі бувають декількох видів. А саме:

для малозабезпечених родин;

на оплату харчування;

у випадку народження дитини, хвороби, нещасного випадку або смерті родича;

на оплату проживання;

У кожному випадку вам потрібно довести, що ви маєте низький дохід, який не дає вам повноцінно існувати та забезпечувати своє життя. Майте на увазі, що як правило, студент може розраховувати тільки на один вид стипендії. Тож якщо ви вже отримуєте інший вид стипендії, вам можуть не погодити заявку на отримання соціальних виплат.

Незалежно від того, на яку стипендію ви розраховуєте, вам потрібно зібрати базовий набір документів:

документ про освіту, який перекладений на польську мову за допомогою присяжного перекладача і завірений нотаріально.

оригінал та копія закордонного паспорту;

довідку про стан здоров'я, яка перекладена польською мовою;

копію вашого страхового полюсу, який було видано в Національному фонді здоров’я (NFZ).

актуальні фотографії розміром 3,5×4,5 (не менше трьох);

сертифікати про знання польської мови;

документ, що підтверджує оплату за перший семестр навчання.

студентська віза.

ксерокопію вашої легітимації (студентський квиток).

Якщо ви оформлюєте соціальну стипендію, то до вищезазначених документів належить додати:

довідку про доходи кожного вашого члена родини за останній рік.

якщо ви працюєте — довідку про ваші доходи за останній рік.

якщо вам потрібна допомога на оплату оренди житла — договір про оренду.

Звертатися за оформленням соціальної стипендії потрібно звернутися у деканат ВУЗу (Wydział Komisji Stypendialnej).

Розмір соціальної стипендії відрізняється в залежності від університету, але як правило, становить від 200 до 950 злотих на місяць. Стипендію будуть виплачувати на банківський рахунок, тож якщо у вас немає картки у польському банку й ви плануєте оформлювати стипендію, потурбуйтеся про те, щоб зробити польську картку.

Нагадаємо, на початку вересня у Польщі запустили програму безкоштовного навчання українських студентів за однієї умови.

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