40.02 / 40.78 41.62 / 42.68
Київ: -8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У США з 15-ї (!) спроби обрали спікера Палати представників

9:26 7 січня 2023
Конгрес

У США представника Республіканської партії Кевіна Маккарті було обрано спікером Палати представників після декількох днів переговорів і 15 турів голосування, повідомляє CNN.

Так, 216 американських законодавців проголосували за Маккарті, 212 — за лідера демократичної меншини Хакіма Джефріса, ще шестеро не віддали свого голосу жодному з кандидатів. Маккарті із обранням уже привітав президент США Джо Байден.

«Джил (дружина президента США. — Авт.) і я вітаємо Кевіна Маккарті з його обранням спікером Палати представників. Як я сказав після проміжних виборів, я готовий працювати з республіканцями, коли зможу, і виборці ясно дали зрозуміти, що вони очікують, що республіканці також будуть готові працювати зі мною. Тепер, коли визначилося керівництво Палати представників, настав час розпочати цей процес», — йдеться у його заяві.

Республіканці вітали обрання 57-річного Маккарті стоячою овацією.

Спікер Палати представників — це посада у Конгресі, зазначена у Конституції США. Спікер, його заступники та голови комітетів визначають, які законопроекти розглядатимуть і голосуватимуть. Вони встановлюють порядок денний та визначають правила, що регулюють дебати.

Як писали «ФАКТИ», 8 листопада у США відбулися так звані проміжні вибори. Це важлива політична подія у житті країни. Американці обирали новий склад Палати представників (нижня палата Конгресу США), третину Сенату (верхня палата Конгресу), а також губернаторів та членів законодавчих зборів більш ніж у половині штатів. В результаті виборів демократам вдалося зберегти контроль над Сенатом.

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

З Різдвом Христовим 2023: душевні привітання та яскраві листівки

З Різдвом Христовим 2023: душевні привітання та яскраві листівки

Пригожин

Попереду буде «різанина»: відомий соціолог про долю пригожинських зеків

Гривні

Індексація у березні та перерахунок у квітні: які зміни відбудуться у пенсійному забезпеченні українців у 2023 році

Максим Галкін

Не Меладзе: Галкін підірвав зал словами «Героям слава!»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту