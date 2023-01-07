У США з 15-ї (!) спроби обрали спікера Палати представників

У США представника Республіканської партії Кевіна Маккарті було обрано спікером Палати представників після декількох днів переговорів і 15 турів голосування, повідомляє CNN.

Так, 216 американських законодавців проголосували за Маккарті, 212 — за лідера демократичної меншини Хакіма Джефріса, ще шестеро не віддали свого голосу жодному з кандидатів. Маккарті із обранням уже привітав президент США Джо Байден.

«Джил (дружина президента США. — Авт.) і я вітаємо Кевіна Маккарті з його обранням спікером Палати представників. Як я сказав після проміжних виборів, я готовий працювати з республіканцями, коли зможу, і виборці ясно дали зрозуміти, що вони очікують, що республіканці також будуть готові працювати зі мною. Тепер, коли визначилося керівництво Палати представників, настав час розпочати цей процес», — йдеться у його заяві.

Республіканці вітали обрання 57-річного Маккарті стоячою овацією.

Спікер Палати представників — це посада у Конгресі, зазначена у Конституції США. Спікер, його заступники та голови комітетів визначають, які законопроекти розглядатимуть і голосуватимуть. Вони встановлюють порядок денний та визначають правила, що регулюють дебати.

Як писали «ФАКТИ», 8 листопада у США відбулися так звані проміжні вибори. Це важлива політична подія у житті країни. Американці обирали новий склад Палати представників (нижня палата Конгресу США), третину Сенату (верхня палата Конгресу), а також губернаторів та членів законодавчих зборів більш ніж у половині штатів. В результаті виборів демократам вдалося зберегти контроль над Сенатом.

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