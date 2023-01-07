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Події

Жахлива трагедія на Святвечір: під Одесою загинули троє маленьких дітей (фото)

10:54 7 січня 2023
Пожежник

У Святвечір, 6 січня, в Подільському районі Одеської області виникла пожежа, яка забрала життя чотирьох людей.

Як повідомляють у ДСНС, в селі Білине загорілася хата. Рятувальники приборкали полум'я, в якому загинули жінка 1991 року народження, та троє дітей — хлопчкики 2018−2020 років народження. Чоловік у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння був госпіталізований.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

В поліції уточнили, що загоряння будинку сталося приблизно о сьомій годині вечора. Загинула жінка та двоє її дітей, а також 2-річний племінник.

Фото поліції

Фото поліції

Причини виникнення пожежі встановить слідство.

Нагадаємо, що днями у Львові горів багатоповерховий будинок, з якого евакуюйовували десятки людей.

Фото ДСНС

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