«Заява складається у довільній формі»: як домогтися перерахунку пенсії у повному обсязі

Часто до юристів звертаються пенсіонери щодо яких окружним адміністративним судом прийнято рішення, що зобов’язує ПФУ нараховувати та виплачувати доплату до пенсії за проживання на території радіоактивного забруднення, так звану чоронобильську пенсію. Згідно судового рішення, Пенсійний фонд має нараховувати такі доплати у розмірі 2 мінімальних заробітних плат щомісячно. Натомість цей державний орган доплачує до пенсії лише 2 прожиткових мінімуми, що фактично в 3 рази менше суми, яка мала б бути виплачена на виконання рішення суду. Що в такому випадку робити, пояснила головна юристка Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Олешкевич:

«Для оскарження таких протиправних дій пенсійного органу необхідно знову звертатись до суду із заявою про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень — відповідачем на виконання рішення суду. Для цього необхідно виконати ряд передумов. Насамперед тримати в окружному адміністративному суді копію рішення та виконавчий лист по справі; пред’явити даний виконавчий лист до відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень; отримати відомості про хід виконання виконавчого листа державними виконавцями. Особа-позивач, на користь якої ухвалено рішення суду, має право подати до суду першої інстанції заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб`єктом владних повноважень — відповідачем на виконання такого рішення суду, або порушення прав позивача, підтверджених таким рішенням суду».

За словами юристки, той факт, що пенсіонер вже отримує доплату до пенсії за статтею «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» свідчить, що рішення суду по справі набрало законної сили і можна звертатись до окружного адміністративного суду за видачею виконавчого листа.

«Таке звернення має бути оформлене у вигляді письмової заяви з підписом пенсіонера, — наголошує Юлія Олешкевич. — Заява повинна бути надіслана (доставлена іншим способом) до суду. Вона складається в довільній формі, допомогти в складенні такої заяви можуть працівники бюро правової допомоги. Після отримання виконавчого листа, його необхідно подати до органу державної виконавчої служби. А згодом, після відкриття виконавчого провадження, ще необхідно отримати відомості про хід виконавчого провадження».

Нагадаємо, що в Україні запроваджено новий порядок дострокового виходу на пенсію за станом здоров'я, а також оновлено правила виплат соцдопомоги та пільг.

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