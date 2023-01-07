«Калібрів» майже не залишилося: у Міноборони підрахували ракетний запас окупантів
Росіяни, що атакують українців, відчувають нестачу ракет, дронів та іншого озброєння. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
«Іскандер балістичний
800 було станом на початок війни (+36 виготовлено)
744 витрачено
92 залишилось
Іскандер крилатий
100 було станом на початок війни (+20 виготовлено)
68 витрачено
52 залишилось
Калібр.
500 було станом на початок війни (+150 виготовлено)
591 витрачено
59 залишилось.
Х-101/55
444 було станом на початок війни (+290 виготовлено)
616 витрачено
118 залишилось.
Х-22/32
370 було станом на початок війни
208 витрачено
162 залишилось.
Х-47м2 «Кинджал»
43 було станом на початок війни (+20 виготовлено)
10 витрачено
53 залишилось.
Онікс
470 було станом на початок війни
144 витрачено
326 залишилось.
С-300
8000 було станом на початок війни (+470 виготовлено)
1328 витрачено
6672 залишилось.
Х-29/31/35/58/59
500 було станом на початок війни (+450 виготовлено)
638 витрачено
312 залишилось", — написав він.
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