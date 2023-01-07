«Калібрів» майже не залишилося: у Міноборони підрахували ракетний запас окупантів

Росіяни, що атакують українців, відчувають нестачу ракет, дронів та іншого озброєння. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

«Іскандер балістичний

800 було станом на початок війни (+36 виготовлено)

744 витрачено

92 залишилось

Іскандер крилатий

100 було станом на початок війни (+20 виготовлено)

68 витрачено

52 залишилось

Калібр.

500 було станом на початок війни (+150 виготовлено)

591 витрачено

59 залишилось.

Х-101/55

444 було станом на початок війни (+290 виготовлено)

616 витрачено

118 залишилось.

Х-22/32

370 було станом на початок війни

208 витрачено

162 залишилось.

Х-47м2 «Кинджал»

43 було станом на початок війни (+20 виготовлено)

10 витрачено

53 залишилось.

Онікс

470 було станом на початок війни

144 витрачено

326 залишилось.

С-300

8000 було станом на початок війни (+470 виготовлено)

1328 витрачено

6672 залишилось.

Х-29/31/35/58/59

500 було станом на початок війни (+450 виготовлено)

638 витрачено

312 залишилось", — написав він.

Як писали «ФАКТИ», британська військова розвідка пояснила, чому росія не може перейти в наступ.

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