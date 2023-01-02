На думку колишнього американського генерала Марка Гертлінга, у володимира путіна закінчується зброя в українському конфлікті. В інтерв'ю CNN експерт зазначив, що в умовах скорочення поставок зброї та боєприпасів російський президент прагне налагодити відносини з такими країнами, як Іран та Китай.

«Правда полягає в тому, що росія намагається знайти партнерів в різних країнах, які мають різні типи боєприпасів, якими вони можуть забезпечити цю війну, — сказав Гертлінг. — І я думаю, що путін розуміє, що у нього швидко закінчуються боєприпаси, які йому потрібні для продовження цієї боротьби».

Разом з тим, Гертлінг заявив, що Китай не надаватиме військової допомоги росії, частково через дедалі гірший імідж росії у світі.

«Безумовно, пан путін намагається зміцнити своє партнерство з головою Сі. Але я думаю, що очильник Сі вже давно зрозумів, що ця місія робить росію і пана путіна вигнанцем на світовій арені. В офіційній заяві вони пообіцяли співпрацю, політичну співпрацю. Але, як ви бачили, пан путін трохи натиснув і сказав, агов, ми хочемо військового співробітництва».

Гертлінг сказав, що він упевнений, що «була спроба обміняти джерела енергії на боєприпаси або військову техніку з Китаю». Однак, за його словами, у путіна не так багато шансів на успіх.

«путін розглядається як слабший з двох партнерів у цих нових відносинах між Китаєм і росією, — прокоментував генерал. — Іран залишається найважливішим союзником росії у війні в Україні».

За словами Раджана Менона, експерта з російських військових питань аналітичного центру «Оборонні пріоритети», є кілька ознак того, що російські запаси озброєнь «швидко скорочуються». У війні, «яка, як не очікувала Москва, триватиме довго», — каже Менон в інтерв'ю newsweek.com. Серед причин своєї заяви експерт називає активізацію використання росією іранських безпілотників і переговори з Тегераном про закупівлю ракет.

«Залишається тільки з'ясувати, наскільки швидко може бути налагоджено нове виробництво, — говорить він. — Показником глибини російської проблеми буде те, чи зможе вона зберегти частоту та інтенсивність своїх атак на українську енергетичну інфраструктуру та інші міські об'єкти».

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як «бавовна» в Енгельсі зірвала масований ракетний удар ворога.

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