В Енергодарі окупанти масово захоплюють житла українців, що евакуювалися, — Генштаб

Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захопленння Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Яковлівка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут та Нью-Йорк Донецької області», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що на Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

«Зокрема, уражено цивільну інфраструктуру Чорнобаївки, Антонівки, Берислава, Золотої Балки та Херсона, є постраждалі серед мирних жителів», — йдеться у повідомленні.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 1 удару по району зосередження окупантів, а українські підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 2 його складів пально-мастильних матеріалів.

«Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти. Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в місті вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше у США дали прогноз щодо ситуації на фронті на перші місяці 2023 року.

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