«Довідка до акту огляду МСЕК не є документом, який підтверджує інвалідність особи»: що слід знати про перетин кордону

У зв’язку з обмеженням права перетинання державного кордону окремими категоріями громадян, на адресу юристів продовжують надходити запитання із цього приводу. Які документи потрібні для виїзду за кордон чоловіка, що супроводжує особу з інвалідністю — відповідь дали фахівці «Юридичного порадника для ВПО»:

«З 2 листопада 2022 р. відповідно до Постанови Кабміну від 28.10.2022 № 1212, довідка до акту огляду МСЕК не входить до переліку документів, які надають право на перетин державного кордону під час воєнного стану. Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України для виїзду за кордон як супроводжуючого одного зі своїх батьків чи батьків дружини з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи необхідні документи, що підтверджують:

родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

інвалідність особи, яка потребує супроводу, а саме: пенсійне посвідчення, яке містить інформацію про групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності (посвідчення особи з інвалідністю);

спільне проживання".

За словами юристів, задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) особи, яка супроводжує особу з інвалідністю, має збігатися із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) особи з інвалідністю.

«Здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини, підтверджується: актом встановлення факту здійснення догляду; документами (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

То ж довідка до акту огляду МСЕК не є документом, який підтверджує інвалідність особи, що потребує супроводу. У ситуації, що склалася, необхідно отримати пенсійне посвідчення, а також мати з собою документи, що підтвердять родинні зв’язки та спільне проживання (або факт здійснення догляду за особою з інвалідністю)".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які групи чоловіків можуть перетинати кордон під час дії воєнного стану.

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