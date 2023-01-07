«Довідка до акту огляду МСЕК не є документом, який підтверджує інвалідність особи»: що слід знати про перетин кордону
У зв’язку з обмеженням права перетинання державного кордону окремими категоріями громадян, на адресу юристів продовжують надходити запитання із цього приводу. Які документи потрібні для виїзду за кордон чоловіка, що супроводжує особу з інвалідністю — відповідь дали фахівці «Юридичного порадника для ВПО»:
«З 2 листопада 2022 р. відповідно до Постанови Кабміну від
- родинні зв’язки (наприклад, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);
- інвалідність особи, яка потребує супроводу, а саме: пенсійне посвідчення, яке містить інформацію про групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності (посвідчення особи з інвалідністю);
- спільне проживання".
За словами юристів, задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) особи, яка супроводжує особу з інвалідністю, має збігатися із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) особи з інвалідністю.
«Здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини, підтверджується: актом встановлення факту здійснення догляду; документами (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.
То ж довідка до акту огляду МСЕК не є документом, який підтверджує інвалідність особи, що потребує супроводу. У ситуації, що склалася, необхідно отримати пенсійне посвідчення, а також мати з собою документи, що підтвердять родинні зв’язки та спільне проживання (або факт здійснення догляду за особою з інвалідністю)".
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