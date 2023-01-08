«Знахабнілий Путін може не залишити вибору»: у США вперше заявили про пряме втручання у війну

Аби уникнути протистояння Вашингтона з москвою, США повинні посилити допомогу Україні, особливо через наростання військових загроз для нашої країни. До цього у колонці для The Washington Post закликали колишній державний секретар США Кондоліза Райс та міністр оборони Роберт Гейтс (очолював Пентагон у 2006−2011 рр.).

За їхньою оцінкою, путін не залишає ідеї отримати контроль над усією Україною, або — якщо це не вдасться — знищити її як життєздатну державу. Він вірить, що його історична доля та місія — відновити Російську імперію, а зробити це без здобуття контролю над Україною неможливо.

Автори статті впевнені, що єдиний спосіб уникнути такого сценарію — це «терміново та різко» збільшити надання Україні та її союзникам військових засобів та можливостей. Вони мають бути достатніми для того, щоб стримати новий наступ росії і дати ЗСУ можливість відкинути російські сили на сході та півдні.

І хоча Конгрес США виділив достатньо грошей, щоб профінансувати таке посилення, зараз багато залежить від партнерів США по НАТО, які мають у своєму розпорядженні військову техніку — насамперед, мобільну бронетехніку.

«Оскільки з відправкою американських важких танків Abrams пов'язані серйозні логістичні проблеми, задовольнити цю потребу мають Німеччина та інші союзники. Члени НАТО також мають надати українцям ракети більшої дальності, сучасні безпілотники, значні запаси боєприпасів (включаючи артилерійські снаряди)», — відзначають автори статті.

За їхньою оцінкою, «рішучість» адміністрації американського лідера Джо Байдена уникати прямої конфронтації з рф є правильною, проте нахабний путін може не дати американцям іншого вибору в найближчому майбутньому. Тому єдиний спосіб уникнути війни з рф — допомогти Україні знищити військову міць ворога.

Зазначимо, що за даними української розвідки, кремлівський диктатор страждає на невиліковне захворювання, і відновлення контролю над Україною бачиться йому своєрідним останнім словом засудженого до смерті.

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