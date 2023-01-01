Господар кремля володимир путін, який у недавньому інтерв'ю озвучив нову мету «сво» в Україні — об'єднання російського народу — не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір і, як і раніше, зосереджений на виправданні війни та її витрат для свого народу.

Так, у новорічному зверненні він заявив, що «суверенне, незалежне та безпечне майбутнє росії» залежить тільки від «нашої сили та рішучості» і що 2022 рік «був роком важких, необхідних рішень, важливих кроків для досягнення повного суверенітету росії та потужної консолідації нашого суспільства», зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Він також заявляв, що події 2022 року «стали віхою, яка заклала фундамент нашого нового спільного майбутнього, нашої справжньої незалежності». Згадував путін і про «власні історичні території» — захоплені окупантами області України, заявляючи, що на них «захищається наш народ».

Аналітики наголошують, що виступ російського президента продовжив його риторичні твердження не лише про те, що росія має історичні права на Україну, а й про те, що незалежність та суверенітет росії залежать від відновлення контролю над Україною. «Тим самим путін намагається зробити перемогу у війні необхідною для подальшого існування рф як незалежної держави. Ці коментарі, ймовірно, були покликані частково виправдати велику ціну за війну і звернутися до ультранаціоналістичної провоєної спільноти, яка зазвичай посилається на захист незаконно анексованих територій як на причину агресивніших цілей і платити за них ще вищу ціну в Україна», — йдеться у звіті.

В ISW вважають, що господар кремля, як і раніше, не бажає думати про значне мирне розв'язання війни, окрім як на своїх умовах, які він диктує Україні та Заходу. Аналітики припускають, що путін навряд чи погодиться на менший результат, якщо тільки Україна за допомогою своїх західних партнерів не зможе завдати додаткових великомасштабних поразок російським військам і звільнити значно більшу частину своєї окупованої землі.

Російське командування військами в Україні, як і раніше, користується підтримкою президента росії, про що, зокрема, свідчить нагородження «Георгіївським хрестом» генерала армії сергія суровикина. Навіть незважаючи на те, що цей генерал не відзначився значними перемогами на полі бою і те, що рекомендовані ним атаки на критичну інфраструктуру України також не наблизили росію до бажаного результату.

Аналітики припускають, що росіяни виснажують свої запаси артилерійських боєприпасів, через що їм важко підтримуватиме поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні. У звіті згадуються слова начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирила Буданова, який казав, що російські війська раніше використовували 60 000 артилерійських снарядів на день, а зараз — до 20 тисяч. І це при тому, що зс рф вивезли всі артилерійські боєприпаси, що залишилися, з білоруських військових складів.

Про нестачу необхідного запасу артилерійських снарядів для підтримки великомасштабних наступальних операцій заявляли і в МО Великобританії. В ISW припускають, що це може частково перешкодити російським силам підтримувати високий темп операцій у районі Бахмута у найближчому майбутньому, а також вплинути на їхню можливість проводити активні операції й в інших частинах України.

«Український звіт про те, що росіяни вже виснажили запаси боєприпасів у білорусі, є ще одним показником того, що відновлення великомасштабного російського наступу з рб найближчими місяцями малоймовірне», — наголошується у звіті експертів Інституту вивчення війни.

Раніше розвідка Данії не виключала, що якщо Україна продовжуватиме відвойовувати великі ділянки анексованої території, такі як Крим чи Донбас, то росія може розглядати це як крок проти «основних інтересів країни» або навіть самого її існування. У такому разі росія може дійти висновку, що запобігти поразці зможе тільки застосування ядерної зброї.

Фото — скріншот

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