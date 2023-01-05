путін помирає: голова української розвідки американським ЗМІ

Чутки про стан здоров'я російського президента не припиняються. В інтерв'ю американському телеканалу ABC News в середу, 4 січня, директор української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що володимир путін «вмирає».

«Він помре дуже скоро, я думаю, сподіваюся… Ми думаємо, що це рак», — сказав Буданов, зазначивши, що отримує інформацію з джерел, наближених до диктатора.

Зазначимо, що у квітні російське видання «Проєкт» припустило, що у російського лідера рак щитовидної залози після розслідування стану його здоров'я.

«Скажу, що наше розслідування не підтверджує, що у нього рак щитовидної залози, але він вже п'ять чи сім років в оточенні лікарів. За ним іде їх значна кількість», — сказав у квітні засновник і головний редактор «Проєкту» Роман Баданін в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV.

За його словами, за останні роки «тільки збільшилася» кількість доглядальниць, серед яких є і лікар-онколог. Однак директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у липні, що володимир путін «абсолютно здоровий», відкинувши чутки про погіршення його здоров'я.

Нагадаємо, що аналітик та інвестиційний банкір Сергій Фурса припустив, навіщо путін засів у бункері.

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