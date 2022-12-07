Мобілізація жінок: у ЗСУ розповіли, хто обов'язково має стати на військовий облік

В Україні ще у жовтні ухвалили закон, згідно з яким жінки можуть ставати на військовий облік добровільно. Однак є винятки: жінки з медичною професією мають зробити це обов'язково.

Про це у коментарі «НВ» нагадав начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

«Жінки можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. У нас проходить службу дуже багато військовослужбовців-жінок. У відсотковому співвідношенні до війни їх було набагато більше, десь до 10%, можливо, навіть більше», — зазначив він.

Наразі жінки переважно служать на керівних посадах, оскільки прийшли на службу до 2022 року.

«У зв'язку з дуже непростими умовами проходження служби жінки менше йдуть до Збройних сил. Якщо вони повністю відповідають усім умовам, звернулися як добровольці, то їх без обмежень можуть призвати на будь-яку посаду. У нас є військовослужбовці-жінки — командири бойових машин та командири взводів артилерійських батарей тощо» , — пояснив Горбач.

Разом з тим, існує список професій, що відповідають бойовим спеціальностям, але жінки з ними можуть мобілізуватися лише за власним бажанням.

А ось жінки-медпрацівники, професії яких зазначені у додатку до закону, мають стати на військовий облік. Однак це не означає, що вони обов'язково будуть мобілізовані до армії.

Спеціальності жінок, які мають стати на військовий облік і можуть бути мобілізовані в Україні:

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія; фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;

оператори медичного обладнання, робітники, які обслуговують обладнання з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів у охороні здоров'я;

професіонали в галузі наук про життя та медичні науки, а також медицини (крім медичних сестер); професіонали медико-профілактичної справи, науковці;

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер);

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, спеціалісти в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали у галузі сестринської справи та акушерства;

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, які асистують професіоналам, асистенти професіоналів-акушерів;

професіонали у галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чи буде оголошено додаткову мобілізацію в Україні, а також яке покарання передбачено за неявку до військкомату.

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