Перестрахувалася, щоб коханий не забув день весілля: снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж на передовий

Відома українська снайперка Євгенія Емеральд (позивний «Жанна д'Арк») вийшла заміж на передовій у Харківській області, причому сталося це у особливий день для всіх українців — День захисників та захисниць України, 14 жовтня. Як повідомила щаслива наречена в соцмережі, її обранцем став товариш по службі, боєць Євген Стипанюк.

На імпровізованому весіллі були присутніми імениті фотографи Костянтин та Влада Ліберови, які і зафіксували особливе свято на камеру.

Наречена, незважаючи на бойові будні, все-таки знайшла можливість одягнути весільну білу сукню, проте узи шлюбу таки скріпив бойовий генерал.

«Я стала офіційно дружиною військового. Це сталося на передовій, і нас розписав генерал ЗСУ. Ідеальнішого весілля я і уявити собі не могла! Скромно, швидко, серед військових. Таки завербували снайперку» , — написала Євгенія, додавши, 14 жовтня її обранець святкує і власні іменини, тож вона «перестрахувалася», аби коханий не зміг забути дату весілля.

Гостем на імпровізованій вечірці був і колишній народний депутат, що нещодавно склав присягу, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Він, зокрема, перейнявся комфортом нареченої і допоміг накинути на оголені плечі формену куртку.

Олег Ляшко виконав роль свідка

Відомо, що до 24 лютого жінка працювала у ювелірному бізнесі. Перед днем повномасштабного вторгнення вона придбала собі ящик патронів і вирушила на фронт, маючи снайперські навички. Російські окупанти у своїх соцмережах із жахом називають її карателькою.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли також історію іншої легендарної української військовослужбовці — 23-річної навідниці САУ Тетяни Чубар, яка стала відомою завдяки акаунту в TikTok (нік «Принцеска»). Вона також поки незаміжня, але каже, що пристроєм долі займеться після перемоги над Росії.

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