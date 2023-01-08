Дефіцит зростає через посилення холодів: в «Укренерго» оцінили стан енергосистеми України

Морозна погода, яка встановилася в Україні, призводить до зростання рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі, у порівнянні з більш теплим минулим тижнем. Це констатували у національній диспетчерській компанії «Укренерго».

Нині задля забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00.

Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються.

Тож енергетики вкотре закликають розумно споживати електроенергію, користуючись енергоємними приладами почергово.

Своєю чергою НЕК «Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

Нагадаємо, раніше очільник компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, як похолодання впливає на рівень споживання електроенергії, навіть у вихідні дні. За його словами, уникнути планових відключень навряд чи буде можливо.

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