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«Виманили кролики»: СБУ показала, як снайперський вогонь знищує окупантів (відео)

15:15 8 січня 2023
«Виманили кролики»: СБУ показала, як снайперський вогонь знищує окупантів (відео)

СБУ, яка викриває колаборантів, показала відео ліквідації окупантів, яких зі схованки виманили… дикі кролики.

«Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО „А“ СБУ: двох окупантів було знищено», — повідомила прес-служба СБУ.

При цьому снайпери, які діяли «під прикриттям» кроликів, повернулася на базу без втрат.

Нагадаємо, раніше британський снайпер, який нині воює за Україну, розповів, що саме змусило його до такого кроку.

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