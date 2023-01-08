«Ми просто не впораємося»: у Польщі заявили, скільки ще українських біженців зможуть прийняти

У Польщі готуються до нової хвилі біженців з України через важку гуманітарну ситуацію, викликану обстрілами рф критичної інфрастуктури. Професор Мацей Дущик з Центру міграційних досліджень Варшавського університету в інтерв'ю програмі WP Newsroom заявив, що у найкритичніший момент війни в Україні вони мали 1,6 мільйона біженців у Польщі. На сьогодні це близько мільйона. За його словами, навіть якщо виникне чергова криза з біженцями, ситуація з березня 2022-го, коли поляки відкрили двері для українців, не повториться в таких масштабах.

«Сьогодні ситуація в державі також інша, фінансування 40 злотих на утримання українця було б важко реалізувати, — сказав Мацей Дущик. — Польща все ще здатна прийняти на зиму близько 500 тисяч біженців. Якщо буде більше, то ми самі не зможемо відповідально впоратися — про це говорить підготовлений нами сценарій. Тоді доведеться негайно просити солідарності у ЄС і переселяти українців в інші країни».

Враховуючи складність доступу до вугілля та інші проблеми, з якими поляки стикаються щодня, професор вважає, що кількість біженців, яких на даний час країна зможе прийняти, суворо обмежена.

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