В Україні зменшили розмір виплат безробітним: що відомо

Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень — це відповідає розміру мінімальної зарплати. Раніше ж в Україні безробітним платили 150% від мінімалки.

Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості (КМЦЗ).

Там пояснили, що зменшення передбачено змінами до закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», ухваленими Радою у вересні 2022 року.

Крім того, тривалість виплати допомоги по безробіттю нині не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу) — 360 календарних днів.

Допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного.

Розмір мінімальної допомоги по безробіттю зменшений з 1800 до 1000 гривень. Він застосовується для людей, які мали стаж менше семі місяців протягом останнього року.

Нагадаємо, станом 26 грудня 2022 року в Україні офіційно зареєстрована 191 тисяча безробітних, що є історичним мінімумом.



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