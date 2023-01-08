Кінопропаганда та нові закони: як кремль готує росіян до нової хвилі мобілізації

Незабаром у російських кінотеатрах з'являться документальні фільми про «операцію» в Україні. Протягом кількох місяців кремль стверджував, що так звана «спеціальна військова операція», розпочата в лютому 2022-го, є обмеженою в часі кампанією, яка не торкнеться російського народу. Той факт, що населення не виступає активно проти війни в Україні, залишається важливим для російського президента. Але спосіб комунікації кремля щодо цього змінився, відзначають аналітики.

Заступник директора Центру східноєвропейських досліджень Інституту зовнішньої політики Мартін Краг вважає, що путін намагається підготувати населення до нової хвилі мобілізації. За його оцінкою, президент змінив свою позицію ще у вересні, під час першої мобілізації. У своїй новорічній промові президент звернувся до мільйонів російських сімей і підготував їх до жертв, яких вимагатимуть від кожного наступні місяці.

«Дуже очевидний сигнал, який він тоді послав, що цей конфлікт буде тривалим і що він потребуватиме додаткових ресурсів», — каже Мартін Краг.

Дара Массікот, експертка з питань росії американського аналітичного центру Rand Copiration, погоджується з паном Крагом у тому, що кремль намагається «пристосувати» населення до майбутніх викликів, заявила вона в інтерв'ю Financial Times:

«Друга хвиля мобілізації, ймовірно, буде необхідна для заміщення втрат і забезпечення ротації. Незабаром після настання Нового року велика кількість російських солдатів була вбита в результаті атаки на Макіївку в Донецькій області. Президент міг би приховати напад, але замість цього він підтвердив його і визнав, що загинуло 69 російських солдатів. Україна стверджує, що кількість загиблих була набагато більшою, але це все одно найбільша російська втрата, яку путін визнав в наслідок однієї української атаки».

Мартін Краг зазначає, що очільник «Вагнера» пригожин спілкується через власні канали і його меседжі не є частиною державної пропаганди. Російські націоналісти, такі як пригожин, місяцями закликають володимира путіна оголосити повномасштабну війну, щоб мобілізувати ресурси всієї країни.

«Мішенню пригожина є переважно російські націоналісти та рішучі прихильники війни — патріотично налаштовані, лояльні до режиму люди. Кремль продовжує намагатися контролювати громадську думку, в тому числі шляхом запровадження нових законів. Серед 92 нових законів, що набули чинності на рубежі років, є як ті, що регулюють створення неурядових організацій в росії, так і ті, що суворо забороняють будь-яку диверсійну діяльність», — додає він.

Тим часом міністерство оборони країни отримало дозвіл на зйомки документальних фільмів про російські війська, що воюють в Україні. Не дивно, що документальні фільми мають показувати «героїзм учасників спеціальної військової операції», а не відображати жорстоку реальність.

На Міністерство культури покладено відповідальність за організацію кінопоказів, а навесні — проведення фестивалю патріотичного документального кіно. «Інформацію» про «військову операцію» в Україні також будуть викладати в школах і зображати в мистецтві, повідомляють деякі міжнародні ЗМІ.

«Для путіна важливо, щоб населення залишалося досить пасивним. Не варто очікувати, що більшість долучиться, достатньо, щоб люди не протестували», — каже Мартін Краг.

Нагадаємо, російські резервісти отримали як новорічний подарунок вірші про смерть за Батьківщину.

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