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Ось так путін «нагороджує» своїх солдатів: російські резервісти отримали як новорічний подарунок вірші про смерть за Батьківщину

20:33 2 січня 2023
Путін

Російські резервісти, які воюють в Україні, отримали пам'ятні новорічні «подарунки», серед яких цукор, каша, консерви і вірші, що оспівують героїчну смерть за Батьківщину, повідомила дружина одного з солдатів, яку цитує портал «Важные истории».

До новорічного подарункового набору для військових також увійшли мило, свічка та ялинова гілка, прикрашена російським прапором. У вірші, який покликаний підняти бойовий дух резервістів, йдеться, зокрема, про «Новий рік, що стукає в окоп», «здійснення мрій», «забуття турбот» та «прекрасний бій за Вітчизну».

Дружина мобілізаного, якого відправили на передову на Донбасі, розказала, що він столяр з Єйська Краснодарського краю, міста, розташованого неподалік від кордону з Україною. Попри відсутність будь-якого військового досвіду, росіянина в примусовому порядку відправили на фронт.

«У нього увімкнувся „чоловічий“ режим. Він не дуже хотів іти (на війну), але сказав, що якщо доведеться, то піде — зізналася дружина рашиста. — Як тільки починається обстріл, командири (чоловіка) сідають в машини і виїжджають. Мобілізованим також не виплачується обіцяна путіним зарплата. Вони вже неодноразово порушували це питання перед своїм керівництвом, але начальство перекидає відповідальність на своїх підлеглих і не дає конкретних відповідей. Я вже навіть пару разів висилала чоловікові гроші».

Володимир Путін 21 вересня видав указ про часткову мобілізацію для війни з Україною і пригрозив «використати всі засоби». Незабаром після рішення президента з'явилося багато повідомлень про організаційний хаос у військкоматах. Серед інших, до армії були призвані інваліди, ті, хто не має військового досвіду та навіть мертві. Повідомлялося про численні випадки пияцтва серед призовників, а також про жахливі умови проживання резервістів та низьку якість виданої їм зброї.

В середньому мобілізований росіянин, за даними українського проєкта InformNapalm, відправляється на війну через сім днів після отримання повістки і гине через 12, а на полі бою він проводить лише близько чотирьох днів.

Тож не дивно, що «чмобіки», розуміючи, що з України живими не повернуться, кинулись заморожувати свою сперму.

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