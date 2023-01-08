«Судини після такого очищення стануть як новенькі»: фітотерапевт про користь хрону та часнику

Найчастіше до фітотерапевта Андрія Пашова звертаються пацієнти із питанням про чистку судин. На превеликий жаль, з кожним роком ця проблема стає все молодшою.

«Тому спробую допомогти народними методами, — пише Андрій Пашов на своїй сторінці у соцмережі. — Візьміть у частинах: коріння кульбаби -1, кореневища пирію повзучого -1, коріння мильнянки -1, трава деревію -1. 1 столову ложку суміші заварити у 250 мл окропу, настоювати 1−2 години, процідити. Приймати по 150 мл перед сніданком».

Також травник радить ще один перевірений метод — для цього столову ложку натертого хрону змішати з 1 склянкою сметани. Прийом — по 1 столовій ложці під час їжі. Судини після такого очищення стануть як новенькі.

«Ще можете пропустити через м'ясорубку 350−400 г чистого часнику, — дає наступну пораду фітотерапевт. - Процідити 200 мл соку і залити 200 мл спирту. Через 12 днів ще раз процідити і починати лікування з прийому перед їдою по одній краплі, доводячи до 15-го дня рівномірно до 25 крапель. Далі приймати по 25 крапель».

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