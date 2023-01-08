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«У багатьох немає армійських черевиків, військової форми»: стало відомо, як путін «дбає» про свою армію

13:39 9 січня 2023
вбиті рашисти

Український судмедексперт, який працює в Харківській області, заявив журналістам, що він зробив висновок з одягу і взуття загиблих солдатів, а саме, що принаймні частина російської армії страждає від неякісного речового забезпечення. За його словами, це може означати, що фронт починають наводнювати поспіхом набрані найманці. Про це повідомило агентство Reuters.

«Вони не одягнені належним чином. Їм не вистачає елементарного обладнання. У багатьох з них немає армійських черевиків, офіційної військової форми, — сказав він. — Натомість вони носять цивільні шкарпетки, лонгсліви та часто цивільне взуття. Багато з них також носять цивільні светри. Але ми знаємо, що вони воюють у лавах збройних сил російської федерації, тому що використовують її камуфляж».

Однак погане спорядження та частково цивільний одяг можна пояснити тим, що це можуть бути сепаратисти з самопроголошених народних республік на окупованій частині України, які воюють разом з регулярною російською армією.

«Останнім часом я помітив, що тіла загиблих здебільшого не належать кадровим військовослужбовцям. Залучаються члени деяких приватних військових угрупувань, таких як „вагнерівці“, яких у російській федерації чимало, — розповів судмедексперт. — Але вони не виглядають добре оснащеними. Вірніше, вони взагалі не оснащені. Це як людська плоть, яку вони засилають сюди, щоб їх було більше».

Експерт додав, що ідентифікація загиблих російських бойовиків унеможливлюється тим, що товариші по службі не залишили при них розпізнавальних знаків та документів.

Тим часом стало відомо про самогубство одного з російських мобілізованих, який повісився на території так званої «ЛНР». У передсмертній записці він написав, що «кадировці» знущаються з росіян, б'ють та ґвалтують.

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