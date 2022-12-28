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Розуміють, що з України живими не повернуться: «чмобіки» кинулись безплатно заморожувати свою сперму

19:00 29 грудня 2022
мобілізовані росіяни

Російські військовослужбовці, які були мобілізовані для участі у війні в Україні, матимуть право безкоштовно заморозити свою сперму в кріобанках. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на російські державні ЗМІ.

Щоб переломити невтішний хід війни в Україні, президент путін у жовтні призвав 300 000 російських резервістів. Зараз кремль йде назустріч їхнім побажанням, щоб вони могли безплатно відвідати один з банків сперми. Якщо раніше до банку сперми приходили переважно хворі чоловіки, то зараз ми бачимо й здорових чоловіків, які на випадок, якщо з ними щось трапиться в Україні, хочуть забезпечити свій шанс на батьківство, повідомляють журналісти.

У разі необхідності родичі мобілізованих росіян також можуть безплатно скористатися банками сперми.

За даними української та американської влади, з лютого 2022 року в Україні загинули десятки тисяч росіян. За даними українського Генштабу, цифра вже значно перевищує 100 тисяч. Після часткової мобілізації, оголошеної путіним у жовтні, сотні тисяч російських чоловіків виїхали з країни.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», російські «чмобіки» бунтують проти кадирівців, бо ті мають кращі умови та сплять у готелях.

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