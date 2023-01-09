Румунія надала українцям право безкоштовно користуватися всім громадським транспортом у країні, але є обмеження

У новому році деякі європейські країни запровадили обмеження щодо проїзду у транспорті для біженців з України, як, наприклад, Словаччина.

Аналогічне рішення хочуть запровадити і в Румунії — іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибувають з України, у 2023 році зможуть користуватися безкоштовним проїздом залізничним та автомобільним транспортом лише протягом 5 календарних днів з моменту в'їзду на румунську територію, пише digi24.ro.

Цю пільгу пропонують поширити і на поїздки, які здійснюються з прикордонних з Україною та Молдовою районів, а також для виїзду з Румунії до інших країн. В рамках надання безкоштовного проїзду CFR Călători пропонує додати транспортні потужності, щоб уникнути скупчення людей та забезпечити транзит громадян України. Рішення має затвердити керівництво країни.

Матеріал про те, що ще зміниться у 2023 році для українців, які рятуються від війни у країнах Європи, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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