Помер знаменитий бомбардир збірної Бразилії (фото, відео)

У віці 68 років після боротьби з раком кишечника слідом за легендарним Пеле пішов з життя ще один колишній нападник збірної Бразилії Роберто Динаміт, який у 1978 році разом з національною командою завоював бронзові медалі чемпіонату світу. Про це повідомляє офіційний Twitter рідного клубу футболіста «Васко да Гама».

«Динаміт присвятив клубу 29 зі своїх 68 років як спортсмен та як президент. Ми будемо любити тебе вічно, Калу, як тебе називали друзі. Спочивай з миром», — йдеться у повідомленні бразильського клубу.

Окрім «Васко да Гама» (707 голів у 1109 іграх!), форвард виступав на батьківщині за «Португезу» та «Кампу-Гранді», а в Іспанії провів один сезон у футболці «Барселони». У складі збірної Бразилії Роберто Динаміт забив 25 голів у 47 матчах, здобувши, окрім «бронзи» чемпіонату світу, срібну та бронзову медалі Кубка Америки.

У футболці збірної Бразилії форвард забив 25 м'ячів у 47 матчах

З 2008 до 2014 року Динаміт обіймав посаду президента «Васко да Гама». Він помер в одній з лікарень Ріо-де-Жанейро.

До речі, свій останній пост у соцмережах Роберто Динаміт присвятив оплакування смерті свого співвітчизника Пеле. «Дуже сумно з твоїм відходом, мій кумире Пеле. Кращий з кращих! Еталон у футболі для всіх гравців. Я дуже пишаюся тим, що зустрів тебе і одягнув ту саму футболку з номером 10, яку ти увічнив своєю майстерністю. Дякую тобі за все! Я так сумую за тобою», — підписав футболіст спільну фотографію з Королем футболу. Тепер вони зустрінуться на небі…

Роберто Динаміт та Пеле

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після боротьби з раком помер знаменитий футболіст Джанлука Віаллі.

Фото ФК «Васко да Гама», Instagram, Twitter ФІФА

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