Зняв 17 номерів у 99-поверховому хмарочосі: як живе Кріштіану Роналду у Саудівській Аравії (фото, відео)

Португальський форвард Кріштіану Роналду, який підписав контракт з клубом «Аль-Наср» із Саудівської Аравії, протягом місяця проживатиме в 99-поверховому хмарочосі Kingdom Tower в Ер-Ріяді, повідомляє Daily Mail.

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча», його родина, друзі та охоронці зайняли 17 кімнат у елітному готелі Four Season. Сам футболіст із коханою та дітьми зупинився у Королівському люксі, який займає два поверхи. Площа номера Кріштіану перевищує розмір більшості квартир, де футболіст жив у Великій Британії.

Передбачається, що проживання в готелі коштуватиме Роналду понад 280 тисяч євро. На сайті готелю повідомляється, що з люксу відкривається панорамний вид на Ер-Ріяд; у номері є елегантна їдальня, комора, вітальня та робочий кабінет. На вечерю португальська зірка зможе насолодитися стравами з Китаю, Японії, Індії та Близького Сходу, приготованими зі свіжих інгредієнтів на замовлення.

За інформацією видання, нареченій футболіста Джорджині Родрігес, яка подарувала коханому на Різдво дуже дороге авто, готель також припав до душі, оскільки просто в хмарочосі є торговий центр, де представлені популярні бренди — Louis Vuitton, Zara та інші.

Кріштіану Роналду з сім'єю у футболках "Аль-Насра"

До речі, дебют Кріштіану Роналду у складі «Аль-Насра», який лідирує в елітному дивізіоні, може відбутися 19 січня у товариському матчі проти «ПСЖ». Передбачається, що португалець зіграє проти Ліонеля Мессі та компанії близько 30 хвилин. А ось у чемпіонаті Саудівської Аравії форвард, напевно, вперше вийде на поле 22 січня у поєдинку проти «Аль-Іттіфака».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду ухвалив рішення про своє майбутнє в збірній Португалії.

Фото Four Seasons Hotel, ФК «Аль-Наср»

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