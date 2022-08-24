Є максимум 10 днів: що обов'язково має зробити пенсіонер, який працевлаштувався

Пенсіонери, які влаштувалися нароботу, мають повідомити про це у Пенсійний фонд протягом 10 днів після працевлаштування, аби не зіткнутися з відрахуванням з пенсійних виплат.

Як пояснюють у Соціальній інформаційній платформі, якщо своєчасно не попередити ПФУ, може виникнути так звана передплата пенсії, тобто виплата більшого розміру, ніж це передбачено, адже працевлаштування пенсіонера впливає на його право на отримання різноманітних доплат, надбавок та підвищень.

Зокрема, йдеться про втрату права на доплати при збільшенні прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, при отриманні надбавок при утриманні дитини до 18 років, при отриманні пенсії за вислугу років.

Надлишок коштів стягуватимуть з пенсіонера на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку. Це передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Повідомити про працевлаштування та уникнути відрахувань можна і особисто, і онлайн, наприклад, через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для цього потрібно:

Увійти на вебпортал за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу.

У лівому боковому меню обрати пункт «Пенсіонерам» — «Заява на перерахунок пенсії».

Заповнити поля заяви та підвантажити скан-копії необхідних документів.

Натиснути кнопку «Оформити заяву».

Підписати заяву КЕП та надіслати.

Як пояснював експерт із питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін, надлишкові кошти стягуються зазвичай у вигляді 20% щомісяця до повного погашення суми переплати. Повністю ж виплата пенсії припиняється, якщо вона була призначена за документами, що містять недостовірні відомості; на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

у разі смерті пенсіонера та у разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль.

Фото Pixabay

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