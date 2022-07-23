Пенсію відберуть, виплачені гроші змусять повернути: за що в Україні можуть покарати пенсіонера

Українське законодавство передбачає випадки, коли пенсіонерам можуть урізати пенсію або перестати її платити. Виплати також можуть призупинити, якщо людині надано статус зниклої безвісти за особливих обставин.

Як повідомляє видання «На пенсії», влада має намір провести тотальну перевірку виплат, її мета — збереження бюджетних коштів.

Зокрема, людина може втратити пенсійні виплати, якщо протягом 10 днів, як передбачає законодавство, не повідомить територіальні органи Пенсійного фонду про обставини, що впливають на зміну розміру пенсії або припинення її виплати.

При цьому надається підтверджуючий документ, зокрема:

влаштування на роботу, звільнення з роботи, реєстрація або зняття з обліку як фізична особа-підприємець. Документ, що підтверджує, що людина, яка отримує пенсію за вислугу років, влаштувалася на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років (виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді);

продовження навчання на денній формі у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах дітьми, які отримують пенсію за втратою годувальника до досягнення ними 23 років;

одержання, зміна або позбавлення особливого статусу (що дає певні пільги, право на надбавки тощо);

щодо зміни місця проживання (реєстрації);

виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Пенсію можуть урізати, якщо її одержувач офіційно влаштувався працювати і не повідомив про це. Пенсії непрацюючих пенсіонерів періодично перераховуються через збільшення прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, або мінімальної заробітної плати, а працюючим такі перерахунки проводять лише після звільнення.

При цьому надмірно виплачені суми потрібно повернути — чи добровільно, чи в судовому порядку.

Є випадки, коли виплата пенсії взагалі припиняється, як передбачає Закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»:

з'ясовується, що пенсію призначено за документами, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль.

Раніше у Пенсійному фонді повідомляли, що з 15 липня набули чинності нові правила надання відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб в електронній формі. Страхувальник або уповноважений представник може надавати відомості про місце роботи, кваліфікацію, заохочення, припинення трудових відносин, яких немає в реєстрі застрахованих осіб.

Фото Pixabay

227

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter