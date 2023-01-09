путін принижений: понад 20 російських дипломатів і шпигунів дезертували з моменту вторгнення рф в Україну

Понад 20 російських дипломатів і шпигунів дезертирували з моменту вторгнення в Україну, повідомляють ЗМІ. Цей розвиток подій є ознакою того, що режим путіна розхитується і йому загрожує крах через війну. The Mirror пише, що «безпрецедентна зміна сторін підштовхнула тирана до введення „сталінських“ обмежень на закордонні відрядження».

Брюс Джонс, один з провідних британських аналітиків з питань росії, розповів про це в інтерв'ю The Mirror: «Мені повідомили дуже високопоставлені і добре поінформовані джерела, що відбулася низка випадків дезертирства як російських дипломатів, так і офіцерів розвідки. Про деякі з них відомо публічно, але в тіні їх набагато більше, можливо, понад 20, і це свідчить про надзвичайно небезпечний час для кремля».

Цілком ймовірно, що це замовчується зі зрозумілих причин, але дезертирство відбувається. Тільки під час одного українського удару на Новий рік загинуло близько 500 військовослужбовців рф, які, очевидно, видали своє місцеперебування за допомогою мобільних телефонів. Втрати до 500 осіб в одному ударі — це катастрофа, справжній удар по путіну, і його позиція стає нестабільною.

«Дезертирство дійсно відображає це, оскільки люди стають дедалі нервовішими щодо майбутнього своєї країни, і воно не виглядає позитивним для путіна. Якщо щось станеться з ним і його оточенням, це станеться дуже швидко та зсередини, але ці військові поразки дуже погано відображають його рішення розпочати війну, — заявив полковник Річард Кемп, який працював у провідній розвідувальній організації уряду Великобританії — Об'єднаному розвідувальному комітеті. — Західна розвідка отримає потенційно дуже корисну інформацію про те, що відбувається всередині росії. Цей розвиток подій може бути надзвичайно цінним. У зв'язку з катастрофою, яку путін приніс росії, буде багато людей на впливових посадах, які відчайдушно намагатимуться втекти. Серед них будуть дипломати й розвідники, які шукатимуть альтернативу».

Це відбувається в той час, коли втрати військ рф на українському фронті стрімко зросли до 111 000, а путін дедалі більше покладається на найманців з групи Вагнера.

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