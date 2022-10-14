білорусь буде покарана за причетність до обстрілів України: що очікується в новому пакеті санкцій від ЄС

ЄС розпочинає підготовку чергового пакету санкцій проти росії, який, як очікується, включатиме обмеження щодо білорусі. Комісія має інформацію про використання білоруської території як бази для ракетних обстрілів мирного населення України 10 жовтня, повідомляє RMF FM. За неофіційними даними, санкції проти білорусі можуть торкнутися, наприклад, експорту сигарет і алкоголю. Також мають бути введені дзеркальні обмеження щодо санкцій проти росії.

«Ідея полягає в тому, щоб перешкодити росіянам обходити санкції — купувати в білоруських магазинах предмети розкоші, на які поширюється ембарго в росії, або знімати гроші в тамтешніх банкоматах. Останнім часом це стало звичним явищем, — пояснює співрозмовник журналіста RMF FM. — Більше білоруських банків також можуть постраждати від обмежень. Брюссель також перевірятиме, чи працюють білоруські компанії на військові потреби росії. Є побоювання, що білорусь імпортує з ЄС, наприклад, компоненти медичного обладнання, які потім йдуть на заводи, що виробляють, наприклад, безпілотники. Ми повинні запобігти цьому шляхом ущільнення санкцій».

ЄС також застерігає від створення спільного російсько-білоруського військового угруповання на території білорусі. Це означало б, що російські війська просунулися б ближче до кордонів ЄС і НАТО.

11 жовтня на прес-конференції глава НАТО Єнс Столтенберг закликав білорусь припинити допомагати росії в її агресії проти України. Президент лукашенко повинен припинити участь білорусі в цьому незаконному конфлікті, сказав він.

Згідно з нещодавньою заявою воєнної розвідки України, росія перекидає на білоруську територію іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136, які використовуються для здійснення атак.

«Іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136 (позначені росіянами як „Герань-2“) перекидаються до білорусі. Станом на 10 жовтня завезено 32 безпілотники. Ще вісім планується доставити до 14 жовтня» — повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 жовтня.

Крім того, білорусь передає військову техніку та боєприпаси зі своїх складів російським військовим. Серед іншого, на залізничну станцію Кіровськ в окупованому Криму прибув ешелон з 12 вагонів, який вирушив з Добруша Гомельської області, де розташований білоруський арсенал, що є сховищем ракет і боєприпасів. Найближчим часом з білоруських резервних баз планується переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 залізничних платформ) і боєприпасами (28 вагонів). Вантажі мають бути доставлені до Ростовської області.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що путін та лукашенко домовилися про розгортання військ.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram