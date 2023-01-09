Вакцинація викликає аутизм у дітей: лікарка розвіяла міфи про щеплення

Дуже часто побутує думка, що після того, як зробили вакцину дитині, то не можна її купати, гуляти та в садочок ходити. Педіатриня Ярослава Підручняк на своїй сторінці у Facebook прокоментувала найбільш поширені міфи про вакцинацію.

«Міф 1: перед щепленням потрібно дати жарознижуючий препарат, і температура не підніматиметься. Жарознижувальні не варто давати для «профілактики». Тому що вони можуть стати причиною виникнення алергічної реакції, яку батьки часто розцінюють, як алергічну реакцію на вакцину. Якщо в дитини піднялася температура і вона себе погано почуває, тоді слід дати ібупрофен або парацетамол, згідно маси дитини. Але якщо дитина гарно переносить температуру, вона весела та гуляє, тоді препарати не даємо.

Міф 2: починати вакцинувати дитину краще після 1 року. Діти першого року життя особливо потребують захисту проти інфекційних хвороб. В такому віці діти схильні до інфекційних хвороб, і це може бути дуже небезпечно для життя дитини внаслідок виникнення ускладнень. Тому планова вакцинація дітей — це єдиний та надійний захист від багатьох інфекційних хвороб.

Міф 3: почервоніння — це алергічна реакція, тому даємо протиалергічні препарати. Почервоніння у місці введення вакцини — це нормальна поствакцинальна реакція, яка з часом проходить самостійно. Тому антигістамінні препарати є необґрунтованими. А зайві ліки, які ви даєте дитині, користі не мають, натомість ви збільшуєте ризики виникнення побічних реакцій".

Ще один міф, який часто чують батьки — вакцинація викликає аутизм у дітей.

«На сьогодні доведено відсутність причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією та аутизмом. Хибна думка виникла після публікації статті у одному авторитетному медичному журналі, щодо спостереження за 12 дітьми з аутизмом. Але через декілька років вивчення питання безпеки вакцинації, фахівці оголосили, що зв'язок між аутизмом та вакцинацією відсутній.

Міф 5: компреси та мазі зменшують набряк та почервоніння. Прикладати капустяні листки, малювати йодні сітки, мастити Траумель — категорично не можна. Ці засоби можуть викликати алергічну реакцію та опіки. Тому жодних маніпуляцій з місцем введення вакцини робити не можна. Це є нормальна поствакцинальна реакція, яка пройде самостійно за декілька діб.

Міф 6: дитина захищена антитілами мами, тому вакцинація не потрібна. Захисні антитіла мами зберігаються у крові дитини нетривало та в недостатній кількості, тому не можуть попередити виникнення захворювання. Єдиним надійним методом є вакцинація малюка.

Міф 7: після вакцинації не можна купатися, гуляти, ходити до садочку. Навпаки, прогулянки дуже корисні, щоб відволіктися від стресу після вакцинації. Після вакцинації режим — загальний. Це значить обмежень не має і ви можете займатися звичними справами, якщо дитина почуває себе добре.

Міф 8: дітей з хронічними хворобами небезпечно вакцинувати. Навпаки, такі діти потребують більшого захисту від можливих інфекційних хвороб. Тому що у таких дітей, часто інфекційні захворювання мають ускладнення та більш затяжний перебіг".

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