Як відрізнити застуду від алергії у дитини і які методи її лікування сьогодні ефективні: розповідає дитячий алерголог

столичний алерголог вищої категорії, педіатр, кандидат медичних наук Катерина Ковбаско. Коли дитина починає покахикувати, ніс «протікає», червоніють і сльозяться очі , батьки нерідко беруться лікувати ГРВІ. Ще й дивуються: під час «застуди» температура не підвищується, але симптоми чомусь довго не минають. Насправді під маскою простудного захворювання може критися алергія. Як її розпізнати? Які методи діагностики та лікування нині ефективні? Чи трапляється, що алергія з віком зникне сама по собі? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла

«Кашель може виникати, коли слиз стікає по задній стінці горлянки і подразнює її»

— Вітаю, Катерино Михайлівно! Турбує Стефанія, киянка. Дитина, якій сім років, перехворіла ГРВІ. Нежить минув, але залишилася закладеність носа, а потім з'явилося сухе покашлювання, особливо коли дитина лежить. Це прояв алергії?

— Швидше за все, кашель виникає через слиз, який стікає по задній стінці горлянки. У дітей після застуди часто довго триває сухий кашель, який посилюється, коли вони лежать. Лікування призначає педіатр разом з лор-лікарем.

— Телефонує Євгенія з міста Дніпра. У сина була алергія на метал пряжки паска. Що ще може викликати реакцію?

— Алергія на метали можлива. Вона проявляється на шкірі, яка контактує з предметами, — пряжкою паска, біжутерією, браслетом годинника, тканиною, швами. Подібні висипання на шкірі за тривалого контакту можуть викликати і косметичні засоби, креми, фарби для волосся. Контактний дерматит — це імунопатологічна місцева реакція, що вимагає особливої діагностики і подальшого лікування.

— Мене звуть Світлана, телефоную з Києва. Часто алергія у дітей проявляється свербінням шкіри, чханням, почервонінням очей. Але такі ж симптоми є, наприклад, при вірусних захворюваннях. Як не сплутати алергію з іншою серйозною хворобою?

- Визначальний критерій — температура. Якщо вона не підвищена, а симптоми тривають довго (алергічний процес продовжується стільки, скільки і контакт з алергеном), то більше підозр на алергію. Респіраторна інфекція має свій «сюжет» — спочатку легка закладеність носа, яка посилюється, з'являється невелика температура (до 37,5 градуса), і все закінчується протягом трьох-чотирьох днів. Також візитна картка алергії — водянисті виділення з носа.

Третій чинник — сезонність. Наприклад, реакція на пилок квітучих рослин (поліноз) зазвичай трапляється в один і той же період. Хоча це недостатньо хороша диференційна ознака, адже для визначення сезонності потрібні роки. Але якщо людина помічає: настав квітень — і починається нежить, то це свідчить на користь алергії. Також має насторожити, якщо симптоми з'являються влітку, коли захворюваність на застуди низька. А в період, коли довкруж багато чхають і кашляють, підозрюємо інфекційний процес.

— Висипання на шкірі зникнуть відразу, якщо видалити з будинку собаку або кішку?

— На жаль, ні: шерсть і виділення тварин залишаються в приміщенні протягом кількох місяців. Тому ефективніше переїхати на якийсь час (у гості, на відпочинок) туди, де немає тварин. Якщо виникне позитивна динаміка, то, швидше за все, була алергія, а залишилися прояви — шукаємо інші причини.

Як розпізнати алергію Алергічна реакція виникає різко.

При алергії немає температури.

Часто існує прив'язка до сезону або якихось специфічних обставин (контакт із тваринами, перебування в певних приміщеннях).

«Специфічна імунотерапія ефективна, якщо пацієнт лікується довго і не пропускає прийом перпаратів»

— Пряма лінія? Це Оксана з міста Могилів-Подільський. Прочитала в анонсі, що існує діагностика за допомогою патчів. Що це за метод?

- Він виявляє алергію сповільненого типу. У дитини виникли висипання на шкірі, які сверблять, болять, але аналізи на алергію негативні. Запідозривши контактний дерматит, на дві доби наклеюємо на шкіру пацієнта спеціальні пластирі — патчі (замовляємо їх у Швеції). Пластир розміром із долоню містить від десяти до 30 компонентів, які входять до складу фарб, ниток, сплавів металів (зокрема, містять нікель і кобальт), наповнювачів кремів.

Протягом тижня спостерігаємо за висипкою в місці контакту з агентом. Якщо вона посилюється, стає яскравішою, то можна сказати, що у пацієнта алергія, наприклад, на ланолін (спеціальний жир, який є основним компонентом кремів).

Така діагностика особливо важлива для дорослих, котрі в своїй професійній діяльності контактують із певними речовинами-алергенами: перукарям, майстрам манікюру, тим, хто працює на виробництві тканин, фарб, будівельникам. У них може бути дихальна алергія, викликана умовами праці. Перебіг професійного захворювання дуже важкий, і людям іноді доводиться змінювати професію.

Також у патч-тестах є спеціальна панель, яка визначає реакцію на матеріали стоматологічних або ортопедичних імплантів. Як би добре не виконав свою роботу стоматолог, якщо організм людини агресивно налаштований щодо матеріалу імпланту, то він буде відторгатись. І за деякий час на місці встановленого зуба почне розвиватися запальна реакція, а ранка не буде гоїтися. Може не прижитися і ендопротез колінного або кульшового суглоба, яким би інертним та безпечним не був матеріал.

— Турбує Вікторія, киянка. У внучки в п'ять років почали з'являтися на ручках плями. З'ясувалося, що алергія пов'язана з їжею. Зараз дівчинці 11 років, плями минули. Але виникла алергія на пилок берези і домашній пил — чхання, сльозотеча. Що робити?

- Судячи з опису, у вашої внучки «атопічний марш» — особливий перебіг алергічного захворювання, яке проявляється по-різному в кожному віці. Крім аналізів (шкірних проб і оцінки функції зовнішнього дихання), раджу зробити патч-тести. Від алергії можна позбутися, застосувавши АСІТ-терапію. Попередньо потрібно здати молекулярний аналіз крові, щоб з'ясувати, на яку молекулу (або кілька молекул) є алергія.

Багато батьків побоюються, що ефективність АСІТ-терапії виявиться нижче очікуваного результату. Дійсно, ефект знижується, якщо пацієнт нерегулярно приймає препарат, а його потрібно пити без пропусків і довго — до п'яти років. До того ж нежить може бути не тільки через пилок рослин, але і через викривлення носової перегородки або вазомоторний риніт, не кажучи вже про вплив подразнюючих чинників — загазованого або сухого повітря. Алергічну причину нежитю прибрали, а все інше залишилося.

Правила застосування патч-тестів Пластир наклеюють на спину.

Знімають через дві доби.

Тиждень спостерігають за реакцією, щоби зробити висновки.

«При алергії на горіхи анафілактичний шок може викликати навіть їх запах»

— «ФАКТИ»? Ольга, киянка. Чи може дитина «перерости» алергію?

— Неможливо відповісти однозначно. По-перше, важливо чітко знати, що це саме алергія. По-друге, коли дитина росте, виділяється з надниркових залоз і починає працювати гормон кортизол, дихальні шляхи стають ширшими, менше набрякають. Здається, що людина переростає алергію, а насправді хвороба менше клінічно проявляється. Якщо зробити аналізи, то буде ясно, що алергія в стані тривалої (іноді на кілька десятиліть) ремісії. А в зрілому віці, коли людині 45−50 років, раптом може «прокинутися».

— Вітаю! Анатолій із Києва. Як відрізнити харчову алергію від харчової непереносності?

— За аналізами крові, адже ознаки обох порушень — діарея, здуття живота, кров'янисті випорожнення, блювота — подібні. Харчова непереносність виникає через брак ферментів, тому їжа погано перетравлюється. А алергія — це некерована імунологічна реакція.

— Набряк Квінке — суто алергічна реакція?

— Не завжди. Здебільшого причина його виникнення незрозуміла (тому набряк вважається ідіопатичним). Єдиний виняток — набряк через укус бджіл і інших перетинчастокрилих (ос, шершнів). Бджолина отрута — сильний алерген, який містить небезпечні білки. Людині з такою алергією не можна на гарматний постріл підходити до пасіки. Вона має завжди носити з собою спеціальні ліки — розчин адреналіну в шприц-ручці. Про те, кому потрібен такий препарат і коли його застосовувати, розповість лікар-алерголог (після ретельного обстеження).

— При алергії на бджолині укуси можна їсти мед?

— Потрібно зробити аналізи, і якщо підтвердиться істинна алергія, то слід максимально уникати і меду, і продуктів бджільництва. Для таких людей пишуть на упаковках, що продукт може містити сліди меду (а також горіхів, сої) — це вимога Євросоюзу. Якщо у людини алергія на горіхи, то навіть їх запах може викликати анафілаксію.

— Телефонує Мирослава зі Львівської області. Холодова алергія зустрічається у дітей?

— Так, але сьогодні поки немає ефективного лікування. Рекомендуємо уникати холоду, тепло вдягатися. На жаль, холодова алергія може виникати не тільки при мінусовій температурі, але навіть при плюс 10−12 градусах. Крім дихальних проявів, можуть турбувати шкірні висипання, почервоніння, свербіж.

— Тамара з Києва. Купила доньці в аптеці препарат від алергії, який скрізь рекламують. Але він не дуже їй допомагає. Що робити?

— Ви впевнені, що у вашої дочки саме алергія? Не можна займатися самолікуванням. Часто люди лікуються так, як радять подружки або сусіди. І в результаті вживають багато непотрібних ліків. Безконтрольне застосування лікарських препаратів — основний чинник ризику виникнення лікарської алергії. Пацієнту потрібен мінімум ліків, але з доведеною ефективністю.

Навіть в метро я бачила рекламу гормонального протиалергічного препарату, який має відпускатися винятково за рецептом. Оскільки все продається без обмежень, то люди, на жаль, п'ють багато зайвих ліків, не поважаючи свій організм.

Важливо знати Харчова непереносність виникає, якщо не вистачає ферментів для перетравлення їжі.

Раніше відомий столичний педіатр, керівник мережі дитячих клінік Анна Горбань розповіла, чим небезпечний міст-синдром, що виникає у дітей після COVID-19, і чи загрожує їм штам «Дельта».

Фото Оксани Левчук, «ФАКТИ»

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